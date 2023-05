Omfattende krænkelsessag: Idømt fængselsstraf

En 31-årig mand blev tirsdag fundet skyldig i en omfattende sag omhandlende ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og uberettiget filmoptagelse af helt unge piger.

Han er blevet idømt to års fængsel og har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Af en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi fremgår det, at sagen omhandler 25 piger i alderen 10 til 16 år.

Den 31-årige nu dømte mand, der er fra Høje-Taastrup, udgav sig på internettet for at være en yngre dreng.

'Ved ulovlig tvang fik han pigerne til at foretage seksuelle handlinger på sig selv, hvilket han i nogle af tilfældene optog, og truede med at dele, hvis de ikke sendte ham flere intime billeder. Samtidig blev manden også dømt for besiddelse af børneporno', skriver de i pressemeddelelsen.

Annonce:

Opfordring til forældre

Det var forældrene til en 12-årig pige, der i første omgang kontaktede politiet, da deres datter havde været i kontakt med manden. Politiet fandt frem til den 31-årige og ransagede hans lejlighed, hvor de fandt intime videoer med en lang række unge piger.

'Sammenholdt med de øvrige spor kunne politiet identificere i alt 25 ofre.'

Anklager i sagen Sofie Venborg Eriksen udtaler i pressemeddelelsen, at sagen er med til at belyse, hvor svært det kan være for unge at færdes sikkert online.

- Derfor er det vigtigt, at voksne er opmærksomme på, hvad der foregår på børn og unges telefoner og løbende tager en snak med dem om, hvad de oplever – og gå til myndighederne, hvis sådan noget her sker, lyder det fra anklageren, som påpeger, at ny lovgivningen er på vej.

1. juli træder den nye såkaldte 'grooming-paragraf' i kraft. Ifølge anklageren kommer den til at betyde, at det fremadrettet vil være ulovligt - og dermed strafbart - 'allerede at indlede den fase, hvor man forsøger at etablere et tillidsforhold til det barn, som senere skal udsættes for et overgreb.'