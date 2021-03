Omfattende politiaktion: Flere end 30 luksusbiler beslaglagt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Politi har i samarbejde med Skattestyrelsen og Særlig Efterforskning Øst (SEØ) tirsdag slået til i en omfattende politiaktion på tværs af politikredse på Sjælland.

Her er flere end 30 luksusbiler beslaglagt, og otte personer anholdt.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

'Bilerne er dyre luksusbiler, der skønnes at være stjålet og herefter identitetsændret - også kaldet klonet - og er genregistreret, så de dermed har kunnet køre rundt som nye og på papiret lovlige biler,' skriver politiet i meddelelsen.

De er både stjålet i Danmark og i udlandet.

Ledende politiinspektør og leder af Særindsatsenheden i Københavns Politi, Torben Svarrer oplyser, at der hovedsageligt er tale om leasede biler, herunder Porsche, Mercedes og Audi.

Politiet slog blandt andet til på Nørretoftevej i Helsinge nord for København. Her blev en Porsche Cayenne og en Maserati beslaglagt.

Både civilklædte og uniformerede betjente var til stede under aktionen, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Foto: Allan Andersen

Seks af de anholdte, mænd i alderen 23 til 43 år, vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Helsingør i morgen. Mændene, der ifølge Torben Svarrer ikke er rocker-bandemedlemmer, er sigtet for tyveri og dokumentfalsk.

Politiet har efterforsket sagen i længere tid. Her er det blevet afklaret, hvor og hvordan bilerne er blevet klonet.

Og aktionen er stadig i gang.

- Vi står stadig over for en del efterforskning i sagen, hvor vi blandt andet samarbejder med Skattestyrelsen for at afdække omfanget af svindlen med de klonede luksusbiler.

- Derfor forventer vi at beslaglægge flere biler, ligesom vi heller ikke kan udelukke flere anholdelser i den kommende tid, siger Torben Svarrer.