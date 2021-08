Område nær Kongressen evakueret

Torsdag er et område og flere bygninger tæt på Kongressen i Washington blevet evakueret, da der er mistanke om sprængstoffer i en pickuptruck, som holder ved Kongressens bibliotek.

Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med flere kilder ved politiet.

Ifølge AP undersøger politiet, hvorvidt der er sprængstoffer i køretøjet, og om føreren er i besiddelse af en detonator.

Ud over biblioteket har politiet evakueret den nærliggende Cannon House Office Building.

AP skriver, at Kongressen holder ferie i denne uge.

På Twitter skriver U.S. Capitol Police, at de har gang i 'aktiv efterforskning af en bombetrussel'. De beder desuden borgere og journalister om at undgå området for deres egen sikkerheds skyld.