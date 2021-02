Omstridt fitnesscenter i brand

Københavns Politi har natten til mandag måtte rykke ud til en brand i Copenhagen Gym på Værkstedvej 67 i Valby.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder Espen Godiksen til Ekstra Bladet.

- Vi kan sige, at der er opstået en brand i fitnesscenteret, og vi har en mistanke om at den er påsat, siger Espen Godiksen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 00.25, og rykkede hurtigt ud til adressen.

Foto: Kenneth Meyer.

Søger vidner

De har dog fortsat ingen mistænkte i sagen, og derfor beder de offentligheden om at kontakte politiet, hvis de har set noget.

- Vi vil især gerne høre, hvis der er nogen fra en tankstation, der har set nogle mistænkelige mænd fylde benzin i en dunk, eller generelt hvis nogen har set noget i området, siger Espen Godiksen til Ekstra Bladet.

Det er ikke første gang, at netop Copenhagen Gym har været omdrejningspunktet i en mulig kriminel handling.

Foto: Kenneth Meyer.

Beskudt center

I november 2019 blev der affyret tre skud mod indgangspartiet i træningscenteret.

Men politiet ønsker ikke at forholde sig til, om de to sager har relation til hinanden, ligesom et muligt bandemotiv også er alt for tidligt at spekulere i.

- Det er alt for tidligt at sige noget om, siger Espen Godiksen til Ekstra Bladet.

Centeret er ejet af botoxkongen Kim Novaa og en kvinde, der er gift med Bandidos-rockeren Claus Palermo.