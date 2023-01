Omstridt influencer skal blive bag tremmer i Rumænien

Den kontroversielle internetstjerne Andrew Tate og hans bror Tristan ankom tirsdag morgen til en domstol i Rumænien for at appellere en dommers beslutning om at forlænge fængslingen fra 24 timer til 30 dage. Tate-brødrene har siden april været genstand for en efterforskning. De er mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet