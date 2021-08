Omtalt i eks-drabschefs bog: 'Fint og sobert'

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den tidligere drabschef Jens Møller er tiltalt for brud på tavshedspligten i forbindelse med udgivelsen af en bog, han og hans medforfatter udgav i 2018.

I bogen omtales ni specifikke sager, hvor navne er anonymiseret. Alligevel fik de pårørende og offeret i en alvorlig sag om et brutalt overfald på en kvinde sig en overraskelse, da de læste bogen. De vidste nemlig ikke, at sagen, der i bogen omtales som 'Kondiløberen' var med, før de nåede til de pågældende sider.

Det fremgår af en e-mail, der torsdag blev læst op under retsmødet i Københavns Byret, hvor den tiltalte Jens Møller udtaler sig.

Ville ønske de havde vidst det

I mailen, der blev sendt til Politikens Forlag, skriver offeret i sagen, hendes mand og hendes nære pårørende, at de blev overraskede, da de så, at sagen fyldte et kapitel i bogen.

De skrev, at de ville ønske, at de havde vidst, at sagen ville blive omtalt i bogen, for det ville betyde, at de pårørende var forberedt.

Til gengæld skriver de også, at de føler, at sagen beskrives 'fint og sobert', og at de ikke oplever, at tavshedspligten er brudt. Og det er det, den tidligere drabschef bider mærke i, fortæller han i retten.

- Jeg noterer mig, at de skriver, at de føler sig set og hørt, og at sagen er beskrevet på en fin og sober måde, siger han i retten og hæfter sig ydermere ved, at de i brevet beskriver, at det er rart at se, at andre også mener, at det er en relevant og alvorlig sag.

En andens private forhold

Et af anklageskriftets fire tiltalepunkter handler om lige netop denne sag. Her er Jens Møller tiltalt for 'uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger fra en afsluttet straffesag vedrørende en andens private forhold'.

Det er to linjer i bogen, forholdet drejer sig om. Her står det beskrevet, hvordan ofret i sagen så ud, da hun blev fundet, og hvilken tilstand hun var i.

Tidligere torsdag udtalte anklageren i sagen, at der er tale om en principiel sag, i og med at der er tale om oplysninger, der i flere tilfælde allerede er delt med offentligheden i forbindelse med pressens dækning af de omtalte sager.

Ud af de ni uddrag fra bogen, hvor anklageren mener, at der er tale om brud på tavshedspligten, er der ifølge anklageren tale om tre udsagn, der ikke i forvejen er gengivet i medierne eller på åbne retsmøder.