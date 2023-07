Onani på sti: Behåret mand efterlyses

Østjyllands Politi efterlyser en ældre mand for blufærdighedskrænkelse

Mandag sen eftermiddag fik to kvinder på henholdsvis 23 og 24 år sig noget af en klam oplevelse.

For mens de kom gående hen ad Lokesvej i Åbyhøj i Aarhus, stod der pludselig en maskeret mand og onanerede.

Det fremgår af døgnrapporten.

Hændelsen skete klokken 15.55, og manden blev efterfølgende meldt for blufærdighedskrænkelse og efterlyses nu af Østjyllands Politi for at få sagen afklaret.

Han beskrives som værende ca. 40-50 år og med bar topmave, som var meget behåret. Han var iført en rød trøje, som han havde maskeret sit ansigt med, samt en mørk kasket.

Ordensmagten afsøgte efterfølgende området med hunde, men kunne ikke finde manden.