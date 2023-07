Opdagede sin stjålne cykel på Facebook: Mand anholdt

En 43-årig kvinde fik sig en overraskelse, da hun for nylig kiggede på salgsannoncer på Facebook.

Her stødte hun nemlig på et genkendeligt syn: Et billede af den cykel, hun få uger forinden havde fået stjålet.

Cyklen var sat til salg, og det skulle cykeltyven ikke slippe afsted med. Således kontaktede hun sælgeren og meddelte, at hun gerne ville købe cyklen. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Politiet mødte op

Hun og sælgeren aftalte tid og sted for at mødes og ordne salget. Hvad sælgeren dog ikke vidste var, at kvinden også havde inviteret politiet med til deres lille møde.

Så da en 26-årig mand troppede op på det aftalte sted til den aftalte tid, blev han mødt af en patrulje, som anholdt manden og sigtede ham for tyveri.

Under anholdelsen erkendte den 26-årige at have taget cyklen. Han bestred dog, at der var tale om tyveri, da cyklen ifølge ham havde stået ulåst, da han tog den.

Den forklaring købte politiet imidlertid ikke, hvorfor sigtelsen mod ham blev fastholdt.