Operation Container: Drama i retten

En af de tiltalte i en omfattende narkosag, der involverer indsmugling af 300 kilo kokain, var tydeligt utilfreds, da dommeren valgte at fortsætte grundlovsforhøret for lukkede døre

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Sal 60 i Københavns Byret var tætpakket, da seks mænd fredag morgen blev fremstillet og sigtet i den omfattende sag, der er blevet døbt 'Operation Container 2'.

Sagen drejer sig om forsøg på indsmugling af over 300 kilo kokain via fragtskib, og politiets materiale fylder mere end 8000 sider. Over 20 betjente bevogtede de mange implicerede parter.

I oktober 2022 blev 11 personer idømt sammenlagt 111 års fængsel for deres roller i det, som politiet mener er et organiseret netværk. De afventer p.t. deres ankesag.

Nu har politiet så anholdt yderligere seks personer og sigtet dem for også at spille en rolle i det formodede narkosyndikat.

To af disse skulle ifølge sigtelsen, der blev vist på en klargjort PowerPoint, agere bagmænd. Den ene blev fremstillet in absentia, da myndighederne mener, at han befinder sig i Marokko.

Købte tasker

De fire øvrige skulle ifølge politiet agere såkaldte 'medhjælpere'. Disse blev også kaldt 'spottere' eller 'stash-folk', fremgik det af præsentationen.

Medhjælperne skulle angiveligt have indkøbt tasker til indsmuglingen, ligesom andre bevægede sig i området som 'spottere' den dag, hvor kokainen planmæssigt skulle have været leveret fra Brasilien.

Alle seks nåede at nægte sig skyldige, inden dommeren trods pressens protest sendte tilhørerne ud og lukkede dørene.

Råbte op

De allerede dømte måtte derfor også forlade lokalet til den enes store frustration.

- Vi protesterer. Vi protesterer. Du kan ikke bare lave en afgørelse på et sekund. Vores navne står på computeren, råbte manden ud af det blå, inden hans forsvarer fik ham til at falde ned.

Europas 'Most Wanted'

Tolderne i tyske Bremerhaven opdagede, de 300 kilo kokain blev fragtet via fragtskib fra Brasilien. Stoffet var fordelt i 300 pakker med genkendelige og luksuriøse brands.

Myndighederne skiftede kokainen ud med uskadeligt gods og fulgte containeren på dens planlagte ture til København. Da de implicerede parter mødte op for at afhente kokainen, blev de mødt af politiet.

Flere af forsvarsadvokaterne ved dagens retsmøde ønskede navneforbud i sagen, hvilket anklagemyndigheden ikke havde indsigelser imod.

Politiet efterlyser fortsat Steffen Van Khoa Do, der også er tiltalt i sagen, som formåede at flygte fra sin varetægtsfængsling i Vestre Fængsel, hvor han påtog sig et familiemedlems identitet, og på den måde kunne han stille og rolig gå ud af fængslet.

Han er fortsat på fri fod og blandt Europas 'most wanted'.