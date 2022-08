Operation Greed: Byret giver syv års fængsel til hovedmand

Efter 153 retsmøder siden december 2018 har Københavns Byret torsdag afgjort den hidtil mest omfattende straffesag om økonomisk kriminalitet.

Hovedmanden, Naveed Anwar, straffes med fængsel i syv år. Anklagere var gået efter ti år.

Anwar straffes også med en tillægsbøde på 175 millioner kroner, ligesom der konfiskeres 26 millioner, som han tjente på at lede en stor såkaldt fakturafabrik.

Politiet har efterforsket sagen under kodeordet 'Operation Greed'.

I en stor aktion 10. oktober 2017 skete der anholdelser, og dyre biler blev beslaglagt.

Siden blev også friværdien af ejendomme og lejligheder over hele Sjælland, Lolland og Møn beslaglagt. Og i to bankbokse i Commerz Bank i Frankfurt blev der taget guldbarrer og over 300.000 euro.

Anklagerne har forsøgt at overbevise retten om, at der i en kontorcontainer ved et hotel i Brøndby var indrettet en fakturafabrik.

Annonce:

Over 5000 fakturaer blev udstedt til cirka 900 firmaer, som havde udført sort arbejde, lød det.

I alt 17 selskaber og tre selskaber, herunder to vekselbureauer, har været på anklagebænken i en usædvanlig langstrakt proces.

Naveed Anwars bror, Usman Ali Anwar, idømmes fængsel i seks år og seks måneder. Han, der er pakistansk statsborger, udvises af Danmark. Derimod frifindes en tredje bror, der også var anklaget.

Hovedmændene i affæren er udeblevet fra domsafsigelsen, der finder sted torsdag eftermiddag.

I december 2018 blev det første retsmøde i Københavns Byret afviklet, og i første omgang regnede anklagerne med, at der skulle bruges 77 retsmøder. Imidlertid blev det et helt anderledes forløb.

I alt har der været holdt 153 retsmøder samt fem retsmøder alene om varetægtsfængsling.

Annonce:

I begyndelsen af processen klagede flere forsvarere over, at politiet slet ikke var færdig med efterforskningen, da hovedforhandlingen gik i gang. Af den grund nægtede nogle af de tiltalte at svare på spørgsmål.

Undervejs er flere spanske og litauiske statsborgere blevet afhørt, fordi de stod opført som direktører i en række såkaldte skraldespandsselskaber.

Men deres identitetsoplysninger var blevet misbrugt, har anklagemyndigheden sagt.