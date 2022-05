Operation Green Desert: Nu har Højesteret talt

Forsvarsministeriet er ikke ansvarlige for, at civile irakere blev udsat for inhuman behandling og tortur under Operation Green Desert i 2004

HØJESTERET (Ekstra Bladet): 17 år efter Operation Green Desert frifandt Højesteret tirsdag Forsvarsministeriet for erstatningsansvar i den historiske sag.

Ifølge dommen, var de danske soldater i november 2004 under aktionen i Irak ikke ansvarlige for inhuman behandling af 23 civile irakere.

Det havde Østre Landsret ellers givet 18 af irakerne medhold i, i 2018.

Forsvarsministeriet ankede efterfølgende til Højesteret i håb om frifindelse, mens irakerne ville have, at ministeriet ydermere blev gjort medansvarlige for tortur, hvilket landsretten frifandt for.

Dermed slutter en lang og dyr retssag, som har kostet ministeriet over 30 millioner kroner, med, at Forsvarsministeriet bliver renset for begge anklager.

Hjemsøgende sag

Operation Green Desert var navnet på den aktion i 2004, hvor 350 danske soldater var med til at støtte de irakiske styrker, som skulle pågribe mistænkte i en landsby i det sydlige Irak.

De danske styrkers deltagelse skulle dog vise sig at blive en hjemsøgende sag for Forsvarsministeriet, da 23 irakere efterfølgende lagde sag an mod den danske stat for at være medskyldige i de overgreb, som irakerne blev udsat for under og efter militæroperationen.

Det var blandt andet en afslørende video, der dokumenterede, hvordan en gruppe danske soldater så passivt til, mens irakiske sikkerhedsstyrker slog og sparkede civile under operation Green Desert, som den tidligere officer Anders Kærgaard stod frem med, der er blevet brugt til at dokumentere pinslerne.

Højesteret medgiver ligesom Østre Landsret, at der er bevis for, at i hvert fald 18 af de mænd, som de irakiske myndigheder tog til fange, blev udsat for spark og slag i et fængsel i Basra, men altså ikke at de danske soldater havde noget ansvar, da det skete.

Irakernes tidligere advokat Christian Harlang (TV.) havde medbragt bannere fra 'Støtteforeningen for Irakiske torturofre' (STFIT). Foto: Ekstra Bladet.

Ikke slut endnu

Irakernes forhenværende advokat Christian Harlang fortalte efter Højesterets afgørelse til pressen, at han var yderst utilfreds med dommen.

- Det er en sejr for Forsvarets processtrategi, proklamerede han.

- Det her er en sag om tortur. Den værste form for statsmagt ud over drab. Det er et ringe resultat.

Han meddelte samtidig, at han vil forsøge at få sagen bragt til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Det er så sikkert som amen i kirken.