Operationschef: 'jeg har aldrig set noget lignende'

Brandvæsnet er lørdag eftermiddag begyndt at rive løse dele af den udbrændte etageejendom i Vanløse

Omkring 90 familier er hjemløse, efter at en voldsom brand brød ud i en beboelsesejendom i Vanløse fredag eftermiddag.

Vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Hans Jørgen Larsen, kalder storbranden dybt tragisk.

- Det er jo forfærdeligt det der er sket. Det er 90 familier, der mistet alt, lyder det fra operationschefen, som har været i beredskabet i 40 år.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. At der har været ildebrand over 14 opgange. Det er helt uhørt. Det er gået vanvittigt stærkt det brandforløb.

Brandvæsnet fik anmeldelsen om brand i taget fredag klokken 13.47. Minutter senere var ilden løbet gennem store dele af taget. Den ene brandvæg i ejendommen holdt ikke.

Hans Jørgen Larsen vil endnu ikke spekulere i, hvad brandårsagen kan være.

- Det er op til politiet at undersøge. Men den er startet øverst i ejendommen, lyder det.

På grund af nedstyrtningsfare kan brandvæsnet kun slukke branden udefra. Fredag var der mere end 100 mennesker i gang.

Lørdag formiddag var flammerne nedkæmpet, men ifølge operationschefen kan efterslukningen tage flere dage. Omkring 30 mennesker er i gang.

Efter frokost er beredskabet gået i gang med at nedtage dele af den brændte ejendom. Det oplyser Jesper Bangsgaard, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

- Der er tale om dele af taget, der er tilbage, og mure, der er i fare for at vælte ud over kørebanen, siger han.

Fremtiden for de 90 familier er usikker. Mange, mange lejligheder er fuldstændig væk. Og risikoen for at der er skader i de øvrige boliger, er stor.

- Vi har talt med en række mennesker, der bor i stuelejligheder. Er der håb for deres ejendele?

- Jeg ved det simpelthen ikke. Men erfaringen fra sådan nogle ting er, at selv om der ikke har været brand, så trænger vandet nedad, siger operationschef Hans Jørgen Larsen.

Både beboere, naboer og forbipasserende stoppede lørdag op ved den udbrændte bygning. Dvælede ved tanken om de hjem, ejendele og minder, der er gået tabt.

- Jeg er målløs, gentog en mand flere gange. Inden han gik videre.

Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet fysisk til skade i branden.