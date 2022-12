Opfordrede drabsmistænkt til at melde sig selv: Nu er han anholdt

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har igennem deres efterforskning af drabet på en 34-årig mand med relation til rockermiljøet fundet frem til en mistænkt, som de mandag eftermiddag opfordrede til at melde sig selv med det samme.

Det skrev Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse mandag klokken 14.

Og blot 20 minutter efter pressemeddelelsen blev udsendt, kunne politiet berette, at manden havde meldt sig, og at han nu er anholdt uden problemer.

Meldingen fra politikredsen var da også klar: Meldte han ikke sig selv før klokken 18, ville han blive efterlyst offentligt med navn og billede.

'Han er klar over, at vi leder efter ham'

- Vi har en endog meget kraftig formodning om, hvem gerningsmanden er. Og derfor opfordrer vi ham til inden for ganske få timer at melde sig selv, så han kan afgive sin forklaring. Vi ved, at han er klar over, at vi leder efter ham, lød det fra politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen.

Politiets teknikere arbejdede søndag aften på findestedet. Foto: Per Rasmussen

Den 34-årige dræbte mand blev fundet søndag aften, og politiet har siden arbejdet intenst på sagen. Mandag formiddag meddelte politikredsen, at man i forbindelse med efterforskningen af sagen havde anholdt tre personer.

Hvad de tre personer er sigtet for, er endnu uvist.

Relation til Bandidos

Politikredsen bekræftede også, at både de anholdte og den dræbte har relation til rockermiljøet. Hvorvidt den nu fjerde anholdte også har relation til den kriminelle underverden fremgår ikke af pressemeddelelsen.

Dog skriver politikredsen, at de vil dele yderligere informationer senere på dagen.

Ekstra Bladet har tidligere mandag beskrevet, at den dræbte ifølge flere kilder skulle have været prøvemedlem i rockergruppen Bandidos, og at han skulle være organiseret i syndikatets lokalafdeling i Næstved.

Både søndag og mandag har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordret til at kontakte dem på 114, hvis man ligger inde med oplysninger i sagen.