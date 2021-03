Opfordrede mor til voldtægt af datter: 'Jeg vil høre ungen skrige af smerte'

38-årig kræves idømt forvaring for chat på nettet, men han nægter og siger, at det hele var fri fantasi

’Hvem af pigerne vil du helst se blive misbrugt først? Skal jeg være ekstra ond eller blid ved hende?’

Sådan skrev en 38-årig mand, ifølge tiltalen, til en profil på Scor.dk i den tro, at kvinden bag profilen, ’Annette Albert’, var mor til flere mindreårige piger, som hun var villig til at lade den 38-årige misbruge seksuelt.

Profilen sendte også flere fotos af unge piger af seksuel karakter til den 38-årige. Men profilen var falsk, og den 38-årige gik i en fælde udtænkt af andre brugere på Scor.dk, hvorefter dating-sitet anmeldte ham til politiet.

Bad mor voldtage datter

Han havde også chattet med fire andre falske profiler i den tro, at det var kvinder med små piger, som han, ifølge tiltalen, også opfordrede mødrene til at udsætte for overgreb.

Ifølge tiltalen instruerede han for eksempel profilen ’Preggo Mom’ til at voldtage sin ni-årige datter og bad hende om at filme forbrydelsen:

’Optag når du voldtager hende skat. Jeg vil høre ungen skrige af smerte’.

Den 38-årige stilles på mandag for et nævningeting ved Retten i Roskilde, hvor han er tiltalt for blandt andet seks forhold af forsøg på voldtægt med barn under 12 år og forsøg på samleje med børn under 15 år og medvirken hertil.

’Det var kun fantasier’

Den 38-årige nægter sig skyldig, idet alle hans beskeder var ren fantasi, og at han ikke havde til hensigt at begå forbrydelser mod de børn, som han - ifølge anklagemyndigheden - troede var rigtige børn.

Anklager Annette Ahm forlanger den 38-årige idømt forvaring på ubestemt tid, fordi han regnes for farlig for børn.

Den 38-åriges forsvarer, advokat Flemming Wahrén, mener, at en dom til forvaring er skudt langt over målet. Hvis hans klient kendes skyldig, anmoder han om en tidsbestemt straf.

– Det hele har været fantasi, og han har ikke haft til hensigt at gennemføre noget af det, siger forsvareren. Han mener, at det bør have stor betydning for sagen, at ingen børn er blevet udsat for fysiske overgreb.

Den 38-årige er tidligere dømt for lignende forhold, hvor han gik i en fælde lagt af TV-programmet 'Børnelokkerne' på TV3 med Henrik Qvortrup. Her blev pædofile for åbent kamera lokket i fælder med falske profiler af purunge piger.

Derefter konfronterede TV-holdet de pædofile og meldte dem til politiet.

Det er uvist, hvorfor brugere på Scor.dk oprettede de falske profiler som ’Sinetøsen’ med en datter på 13, ’Preggo Mom’ med piger på ni og 13, ’Klara 28’ med en 10-årig datter og ’Just Another Milf’ med en 14-årig datter.

