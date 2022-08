Opgør på gaden: Mand påkørt af varebil

To mænd bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør efter et opgør på Jernbanegade i Nykøbing Falster.

Her kom to grupper i aftes op at toppes, og det endte ifølge politiet med, at en varebil påkørte en 30-årig mand.

Manden blev kørt på sygehuset til behandling for sine skader og meldes uden for livsfare, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Vidneudsagn førte politiet på sporet af tre mænd på hhv. 25, 26 og 30 år, som alle blev anholdt og sigtet i sagen. Den 26-årige, der var fører af bilen, blev sigtet for kvalificeret vold.

Den 30-årige blev bl.a. sigtet for trusler og efter knivloven. De fremstilles begge i grundlovsforhør senere i dag ved retten i Nykøbing F.

Den 25-årige er også sigtet for trusler, men er blevet løsladt.



- Det er selvfølgelig en helt uacceptabel adfærd, og jeg er derfor tilfreds med, at vi hurtigt fik fat i de tre mænd. Der forestår imidlertid stadig noget efterforskning med bl.a. vidneafhøringer, er politikommissær Bo von Würden Petersen citeret for at sige i pressemeddelelsen.

Læs også:Sigtet for grusom mishandling: Solgte datter som sexslave