Ophæver navneforbud på dødskører

Retten har mistet tålmodigheden med den 27-årige, der er tiltalt for trafikdrabet på politiassistent Magnus Buhl Hansen, der blev dræbt i sin private bil på Langebro i København 23. juli 2019.

Han blev væk, da retssagen skulle starte 1. december sidste år og brugte en andens coronatest til at hævde, at han var syg og derfor ikke kunne komme til Danmark fra England, hvor han opholdt sig.

Retten har dog afvist coronaundskyldningen som fup.

Og selvom han siden er blevet varetægtsfængslet 'in absentia' i et retsmøde 7. december og efterlyst internt på en såkaldt 'red notice' i Interpol, er det ikke lykkedes at sætte kløerne i ham.

Fredag valgte Københavns Byret så på anklagemyndighedens begæring at ophæve navneforbuddet på Mohamed Ahmad Samaleh.

- Jeg mener ikke længere, at der er et hensyn at tage til den tiltalte, henset til at han bevidst er udeblevet fra retsmøderne, siger anklager Jelena Hansen.

Mohamed Ahmad Samaleh er tiltalt for uagtsomt manddrab, for at have bragt fire andre bilisters liv i fare og for en serie andre vanvittige kørsler - to af dem med sprit i blodet.

- Det er vigtigt for os, at vi får ophævet det her navneforbud, så politiet mere aktivt kan søge efter ham, og han eventuelt også kan blive eftersøgt her i landet, siger anklageren

Københavns Politis presseafdeling oplyser dog, at der ikke på nuværende tidspunkt er planer om at udsende en efterlysning.

Mohamed Ahmad Samalehs forsvarer, Anders Schønnemann, protesterede mod ophævelsen af navneforbuddet.

Han oplyser, at han er i kontakt med sin klient, men har ikke yderligere kommentarer.