Opholdsforbud forlænges

Pusher Street og Green Light District på Christiania vil være forbudte områder indtil 3. februar. Det meddeler Københavns Politi, som altså for tredje gang forlænger det midlertidige opholdsforbud.

I en pressemeddelelse henvises der til corona:

Politiet vurderer, at der er stor risiko for, at mange af dem igen vil forsamles i Pusher Street og Green Light District på en måde og i et sådant antal, at det er i strid med de gældende restriktioner samt sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, hvis opholdsforbuddet ophæves.

Forlænger opholdsforbud på Christiania

Opholdsforbuddet gælder fra klokken 10 om morgenen itl midnat. Man må gerne gå gennem Pusher Street og Green Light District, men man må ikke 'tage ophold'.

Barrikaderer Christiania