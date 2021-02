Opholdsforbud i Bandidos-klubhuse forlænges

Voldelig konflikt mellem Bandidos og NNV-grupperingen gør, at politiet har forlænget opholdsforbuddet i en række klubhuse frem til 11. marts

Opholdsforbuddet i en række Bandidos-klubhuse på Sjælland og i Randers er blevet forlænget med 14 dage frem til 11. marts.

Det fremgår af pressemeddelelser fra flere politikredse samt opslag på Twitter fra andre.

Årsagen til forlængelsen er, at politiet fortsat vurderer, at der er en betydelig risiko for angreb mod klubhusene.

Konflikten mellem grupperingerne Bandidos MC og NNV har siden årsskiftet blandt andet vist sig ved flere voldsomme episoder i hovedstadsområdet og den nordøstlige del af Sjælland, hvor der er benyttet skydevåben, eksplosiver og brandbomber.

Opholdsforbuddet gælder Bandidos-klubhuse i Flakkebjerg, Næstved, Brøndby, Gundsømagle, Jyderup, Københavns Sydhavn, Randers, Helsingør, Hillerød og Frederiksværk.

Disse bandidos-tilholdssteder er lukket Speditørvej 5, København S

Brøndbytoften 11, Brøndby

Stubbedamsvej 17 B, Helsingør

Industrivænget 27, Hillerød

Industrivænget 12, Frederiksværk

Industriparken 31, Jyderup

Holmevej 21, Gundsømagle

Ringstedgade 229 A, Næstved

Flakkebjerg Stationsvej 10B, Flakkebjerg

Bogensevej 6, Randers SV Vis mere Luk

Lukningen af de i alt 10 klubhuse har varet siden 28. januar. Her fortalte politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, at det er en eskalation af konflikten mellem de to grupperinger, der er årsag.

- Herunder senest med blandt andet brandstiftelse mod et af Bandidos’ opholdssteder i Nordsjælland. Det ser vi på med stor alvor, lød det fra Henrik Sønderby.

Hvis man overtræder forbuddet, risikerer man en straf på op til to års fængsel.

Lukker Bandidos-borge på stribe under bandekonflikt