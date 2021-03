Opholdsforbud på Christiania forlænget

Christianitter er lige nu i grundlovsforhør for omfattende hashhandel under den såkaldte nedlukning af Fristaden

Det midlertidige opholdsforbud i Pusher Street og Green Light District forlænges frem til og med den 17. marts 2021.

Det oplyser Københavns Politi, som fortsat vurderer, at et opholdsforbud er nødvendigt for at forhindre smittespredning med Covid-19 i et område på Christiania.

Opholdsforbuddet forlænges derfor, så det foreløbigt gælder i disse tidsrum:

Torsdag den 11. marts 2021 fra kl. 10.00 til kl. 24.00

Fredag den 12. marts 2021 fra kl. 10.00 til kl. 24.00

Lørdag den 13. marts 2021 fra kl. 10.00 til kl. 24.00

Søndag den 14. marts 2021 fra kl. 10.00 til kl. 24.00

Mandag den 15. marts 2021 fra kl. 10.00 til kl. 24.00

Tirsdag den 16. marts 2021 fra kl. 10.00 til kl. 24.00

Onsdag den 17. marts 2021 fra kl. 10.00 til kl. 24.00

Perioden kan igen forlænges, hvis politiet skønner det nødvendigt.

Gå- og løbeture er fortsat tilladt i området, men det er ikke tilladt at tage ophold der mellem kl. 10.00-24.00.

Københavns Politi fortsætter med at have en øget tilstedeværelse på og omkring Christiania.

Trods nedlukning og opholdsforbud er hashhandlen ifølge politiet ufortrødent fortsat på Fristaden.

Kæmpe aktion på Christiania: 25 anholdt

Politiet anholdt onsdag morgen 25 christianitter. Flere af dem fremstilles fra klokken 12 i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Ekstra Bladet følger sagen.