Opkald til mor: 'Jeg er blevet skudt af politiet'

Moderen til den 25-årige mand, der i eftermiddag blev skudt af politiet, fortæller, at sønnen ringede hende op, efter han var ramt af skud i maven

Moderen til den 25-årige mand, der i eftermiddag blev skudt af politiet i Dannemare på Lolland, blev ringet op af sønnen kort efter, han var blevet ramt og var såret af skud i maven.

Det fortæller moderen, Heidi, til Ekstra Bladet.

Politiet på Sydsjælland oplyste tidligere i eftermiddag på Twitter, at de havde afgivet skud, og at en mand var ramt i maven. Det var sket klokken cirka 13.20, og politiet var til stede på Jørgen C. Pedersensvej.

Politi har afspærret et område, hvor den 25-årige mand blev skudt. Foto: Per Rasmussen

Lød rolig

Heidi fortæller til Ekstra Bladet, at hendes søn lød rolig, da han ringede hende op.

- Han sagde 'Jeg er blevet skudt af politiet i Hundeparken'. Jeg kunne høre nogen, der råbte i baggrunden, og min søn sagde til dem, at det var hans mor, han ringede til.

Hændelsforløbet med den 25-årige skal klarlægges. Det biver DUP, den Uafhængige Politiklagemyndighed, der skal stå for efterforskningen. Foto: Per Rasmussen

Heidi fór ud til sin bil og kørte over mod det grønne område, der kaldes Hundeparken. Hun måtte dog køre en lille omvej, og et stykke derfra fik hun øje på sønnen.

- Han stod op ad en hæk. Der var meget blod, der løb ud af ham. Jeg ville hen til ham, men der stod nogle betjente og råbte og skreg, at jeg ikke måtte komme derhen. Jeg råbte, at jeg var hans mor. Betjentene gav ham håndjern på.

Moderen fortæller, at en lægebil og en ambulance holdt på stedet, og at en bil med flere betjente kom til.

Dernæst blev ambulancen vinket frem, og lægen sprang ud.

- Min søn kom ind i ambulancen, og jeg kunne høre ham skrige, siger den rystede mor, der tænker, at sønnen skreg af smerte.

Vil ikke tage medicin

Heidi fortæller, at hendes søn har en psykisk lidelse og tidligere har været indlagt. Han vil ikke tage medicin.

- Det har han prøvet, men han tog 20 kilo på. Han ryger hash.

Heidi fortæller, at hun har fået oplyst, at der før begivenheden i Hundeparken havde været en tilspidset situation, hvor sønnen havde besøg af sin kontaktperson fra kommunen.

Moderen til den 25-årige ønsker, at nogen havde kontaktet hende. - For jeg kan tale min søn til ro, siger hun. Heidi ønsker kun at optræde med fornavn. Foto: Per Rasmussen

Og at sønnen efterfølgende gik over i Hundeparken og havde medbragt en bue. Sønnen har gået til bueskydning. Om han har truet nogen med den er uvist.

- Men jeg ville ønske, at jeg var blevet kontaktet, for jeg kan tale ham til ro, siger hun.

Uklart hvad 25-årigs tilstand er

På nuværende tidspunkt er det uklart, hvordan den 25-årige mands tilstand er. Han er kørt til hospitalet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har på Twitter meddelt, at de sender en politibus til Dannemare efter den voldsomme begivenhed, hvor borgere, som har behov for det, kan henvende sig - også hvis man har oplysninger om sagen.

- Vi har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, oplyser en kommunikationsmedarbejder.

Når politiet trækker våben og skyder folk, skal sagen undersøges af DUP, Den uafhængige Politiklagemyndighed.