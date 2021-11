Oplader menes at være årsag til brand i Jyderup

En 61-årig beboer fra en ejendom i Jyderup er bragt på hospitalet med røgskader efter en brand natten til mandag, som menes at være forårsaget af en oplader til en mobiltelefon.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi mandag morgen.

- Ejendommen er opdelt i flere lejligheder, og alle med undtagelse af den 61-årige kom selv ud. Det er uvist, hvor meget han er kommet til skade, men det skulle ikke være livstruende, siger vagtchef Boye Rasmussen.

Betjent behandlet

Politiet fik anmeldelse om en brand i en ejendom på Chr F Jensensvej i Jyderup klokken 02.25 natten til mandag.

- En ambulance blev sendt til stedet, og da vi ankom, var der mest røg at se. Brandfolkene fandt en mobiltelefon med en oplader, som var smeltet ned i en skumgummimadras. De mener, at branden er opstået som følge af en kortslutning under opladningen af telefonen, siger vagtchefen.

En betjent måtte også forbi skadestuen, efter at han havde indåndet røg under aktionen.

Talrige advarsler

Forsikringsselskaber har adskillige gange advaret mod at oplade mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr om natten på grund af risikoen for, at der opstår en brand som følge af fejl, kortslutninger eller varmeudvikling i apparaterne, mens folk ligger og sover.

En undersøgelse lavet af Kantar Gallup for forsikringsselskabet Gjensidige i 2019 viste, at 51 procent af danskerne oplader deres telefoner om natten. Undersøgelsen viste også, at omkring en fjerdedel havde uoriginale opladere i deres hjem.

Gjensidige opfordrede i den forbindelse blandt andet til, at der er røgalarm i alle rum, hvor der er elektronik eller opladere, samt at der kun anvendes originale opladere.