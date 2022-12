Opretholder arrestordre mod Sanjay Shah

Retten i Glostrup opretholder fængslingskendelsen og arrestordren mod Sanjay Shah, der er tiltalt for milliardsvindel i Danmark.

Det har en dommer tirsdag eftermiddag meddelt.

Britiske Sanjay Shah blev 31. maj anholdt i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater, fordi han kræves udleveret til Danmark i svindelsagen.

En domstol i Dubai har tidligere afvist at udlevere ham til Danmark. Men en højere domstol har siden besluttet, at retten skal se på sagen igen. Imens er Shah fortsat fængslet i Dubai.

Hans danske advokater - Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt - har imens forsøgt at få ophævet fængslingskendelsen, som Retten i Glostrup afsagde i marts 2021, og som Østre Landsret blåstemplede to måneder senere.

Kendelsen går på, at Sanjay Shah er fængslet in absentia - altså uden at være til stede. Retten i Glostrup mener ikke, at fængslingen står i misforhold til den straf, som han kan få i svindelsagen i Danmark.

Sanjay Shahs advokater vil indbringe kendelsen om fængsling og arrestordren til landsretten.

Det var i et retsmøde i Retten i Glostrup 15. november, at forsvarerne og anklagerne kom med argumenter for og imod at ophæve den fortsatte fængsling in absentia.

Retsmødet var omfattet af et midlertidigt referatforbud, men det har byretten tirsdag eftermiddag ophævet.

Derfor kan det nu fortælles, at forsvarer Mikael Skjødt på det retsmøde sagde, at han mener, at Sanjay Shah sidder fængslet under så dårlige forhold i Dubai, at det er en overtrædelse af menneskerettighederne.

Sanjay Shah må sove og sidde på gulvet og dele celle med fem andre. Han sidder med stofmisbrugere og en drabsmistænkt, lød oplysningerne, der stammer fra Sanjay Shahs hustru og er videregivet til Shahs danske forsvarere.

De sendte i to mails henholdsvis 17. og 24. juni i år oplysningerne til Rigsadvokaten i Danmark med en opfordring til, at Rigsadvokaten tog affære. Forsvarerne skrev i mailen, at man mente, at Danmark brød menneskerettighederne.

Ifølge Mikael Skjødt burde anklagemyndigheden undersøge forholdene.

- Hvis man ikke foretager sig noget som helst, risikerer man at overtræde ansvaret i artikel 3 (i Menneskerettighedskonventionen, red.).

- Det medfører, at retten skal skride ind og ophæve den kendelse, der er om varetægtsfængsling og arrestordren, sagde advokaten i retsmødet 15. november.

Retten har dog i tirsdagens kendelse fundet, at oplysningerne ikke kan føre til, at betingelserne for at fængsle Shah ikke længere er opfyldt.

Anklagemyndigheden i Danmark har tiltalt Sanjay Shah for at være hovedmanden bag storstilet svindel mod den danske statskasse. Milliarder af kroner blev uberettiget udbetalt i refusion i udbytteskat.

Sanjay Shah nægter sig skyldig i anklagerne om svindel.