Opsigtsvækkende drabssag: Nævning faldt i søvn

Første dag i den stort opsatte nævningesag, hvor en 60-årig kvindelig sosu-hjælper er tiltalt for drab og syv drabsforsøg på beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers, hvor hun arbejdede, er gået med anklagerens forelæggelse

Den lange fremlæggelse blev tilsyneladende for meget for en af nævningene

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Første dag i den stort opsatte nævningesag, hvor en 60-årig kvindelig sosu-hjælper er tiltalt for drab og syv drabsforsøg på beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers, hvor hun arbejdede, er gået med anklagerens forelæggelse.

Det stod efter en lang dag i retten klart, at specialanklager Jesper Rubow ved de kommende mange retsmøder kommer til at bruge en stor del af sit fokus på den tiltaltes medicinhåndtering.

Tre bestemte præparater blev nemlig fundet i blodet hos de i sagen fire forurettede ældre beboere.

En 81-årig kvinde afgik ved døden 1. marts i fjor. Og de øvrige tre var i livsfare og overlevede formentlig kun, fordi de kom på sygehuset i tide.

Annonce:

Torsdag, nævningesagens anden dag af i alt 12, skal den tiltalte afhøres. Gennem hendes forsvarer Henrik Garlik har hun på forhånd givet udtryk for, at hun ser frem til at afgive forklaring.

Hun nægter sig skyldig.

- De vigtigste temaer bliver de lægelige oplysninger i sagen. Og så de konkrete oplysninger om håndtering af medicin på plejehjemmet. Herunder også¨den håndtering, min klient har haft, siger Henrik Garlik inden afhøringen.

Anklagerens forelæggelse varede næsten fem timer. Og det var åbenbart i overkanten for en af sagens otte nævninge, som skal være med til at afgøre skæbnen for den 60-årige kvinde på anklagebænken.

Det meste af dagen kæmpede han tydeligvis hårdt med at holde øjnene åbne. Og efter middagspausen faldt han i søvn.

- Henrik Garlik - en af nævningene sad og sov inde i retssalen. Synes du, det er betryggende for retssikkerheden?

Annonce:

- Jeg har ingen bemærkninger til det. Men jeg går ud fra, at retsformanden holder øje med, om nævninge nu også lever op til det nævningeløfte, de har afgivet. Nemlig at de opmærksomt skal følge den bevisførelse, der er i retten, siger han til Ekstra Bladet.

Der ventes dom i slutningen af februar.