Opsigtsvækkende drejning i Khashoggi-sagen: Overdraget til Saudi-Arabien

Mange frygter, at de 26 personer, der er anklaget for at have dræbt og parteret journalisten Jamal Khashoggi, nu kan gå fri

Det trak store overskrifter i verdenspressen, da det kom frem, at den saudiske journalist Jamal Khashoggi var blevet dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Nu har sagen taget en ny, opsigtsvækkende drejning. Retten i Tyrkiet har torsdag overdraget sagen om de 26 personer, der er anklaget for det brutale mord, til Saudi-Arabien til trods for flere advarsler om at gøre netop det.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den sidste optagelse af Jamal Khashoggi i live ved indgangen til Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, hvor tyrkiske embedsmænd hævder, han blev dræbt og parteret i 2018.

Flere menneskerettighedsorganisationer har advaret om, at man ved at overdrage sagen til Saudi-Arabien ville bidrage til, at de 26 anklagede ville undgå straf.

Overdragelsen af sagen sker desuden i en tid, hvor Tyrkiet, der er i økonomiske problemer, forsøger at reparere sit forhold til Saudi-Arabien og andre lande i samme region.

Brutalt mord

Jamal Khashoggi var en saudiarabisk journalist og kommentator, der var kendt som en aktiv kritiker af styret i Saudi-Arabien, og som derfor de seneste år af sit liv levede i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

Han flygtede i september 2017, blot få måneder efter den saudiske kronprins og leder af det saudiske styre, Mohammed bin Salman, kom til magten.

Tyrkiske embedsmænd hævdede, at Khashoggi, der havde skrevet kritisk om Mohammed bin Salman, blev dræbt og parteret 2. oktober 2018 på konsulatet af et hold saudiske agenter, der var sendt til Istanbul.

Gruppen omfattede en retslæge, efterretnings- og sikkerhedsofficerer og personer, der var tæt tilknyttet kronprinsen.

Jamal Khashoggis lig er aldrig blevet fundet. Du kan læse meget mere om historien her.