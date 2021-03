Opsigtsvækkende fund i kæmpe aktion: Narkoubåd beslaglagt

Fredag slog politiet i fem europæiske lande til mod kriminelle i en storstilet aktion.

Her blev der beslaglagt store mængder narkotika og foretaget stribevis af anholdelser.

Det absolut mest opsigtsvækkende fund skete på havnen i den spanske by Malaga. Her fandt de lokale myndigheder frem til en stor, hjemmelavet ubåd, der stod gemt af vejen i en lagerhal.

To tons narko

Den ni meter lange ubåd kan ifølge politiet transportere to tons narkotika, men skulle ikke have været søsat endnu. Politiet mener, at ubåden, der er bygget af ​​glasfiber og krydsfiner, netop var klargjort til at smugle stoffer.

Det skriver BBC.

Ifølge det fælles europæiske politi Europool blev der anholdt 52 personer over hele Spanien, som alle tilhører et kriminelt netværk, mens store mængder af hash og kokain ligeledes blev konfiskeret.

Politichefen for det spanske Policia National holdt fredag pressemøde foran ubåden. Det nationale politi har ligeledes delt en video på Twitter, hvor politiet stormer en bygning og anholder flere personer.