Opsigtsvækkende tyveri: Stjæler fire tons kongekrabber

Politiet mener, at tyveriet minder om noget fra en Olsen Banden-film

Tyve med lange 'krabber'.

Mandag morgen fik medarbejdere fra det norske selskab Norwegian King Crab noget af et chok, da de åbnede en container, hvor der normalt opbevares kongekrabber.

Her havde tyve nemlig stjålet fire tons af de tunge skaldyr.

Kæmpe værdi

Det usædvanlige tyveri kan være særdeles indbringende for gerningsmændene, skriver det norske erhvervsmedie E24.

Ifølge administrerende direktør i Norwegian King Crab Svein Ruud er der tale om milliondyre krabber:

- Omkring fire tons frosne kongekrabber til en værdi af 2,7 millioner norske kroner (1,8 millioner danske kroner, red.) er blevet stjålet. Nogle af fyrene på lageret opdagede indbruddet lige før klokken syv i morges, da de åbnede en container, hvor krabberne blev opbevaret, fortæller han.

Ren Egon Olsen

Sagen ligger nu på bordet hos norsk politi. Indsatsleder i Øst Politikreds Fredrik Solbakken oplyser, at tyvene er blevet fanget på overvågningskamera.

Samtidig 'roser' han gerningsmændene:

- Det tog dem 32 minutter at udføre tyveriet, og man kan sige, at det er et godt stykke arbejde. Det er professionelle mennesker, og det var fuldstændig Egon Olsen-stil hele vejen igennem, siger han.

Fredrik Solbakken fortæller videre, at tyvene er gået målrettet efter kongekrabberne med henblik på at sælge dem videre.