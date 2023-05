Optagelser forarger: Sikkerhedsvagt skyder formodet butikstyv

En video af en privat sikkerhedsvagt, der skyder og dræber en 24-årig mand mistænkt for butikstyveri, vækker stor forargelse og forventes at medføre protester

Efter massivt pres offentliggjorde distriktsadvokaten i San Francisco mandag overvågningsvideoen fra et Walgreens-supermarked, hvor 24-årige Banko Brown 27. april mistede livet, da han blev skudt af en sikkerhedsvagt.

Brown blev stoppet af sikkerhedsvagten, da han var på vej ud af butikken med en pose i hånden, hvor de to kom i håndgemæng. Situationen eskalerede, og vagten skød den 24-årige mand i brystet, hvilket fik dødelig udgang.

Nu ventes både den offentliggjorte video og anklagerens beslutning om ikke at rette tiltale mod vagten at genantænde protester, der efter Browns død i april har hærget i San Francisco og Californien.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

'Tydeligt selvforsvar'

Politiet anholdt i første omgang sikkerhedsvagten, men distriktsadvokat Brooke Jenkins valgte et par dage senere at løslade ham.

Hun meddelte, at der ikke ville blive rejst tiltale mod ham, da hun vurderer, at videoen 'tydeligt viser', at vagten handlede i selvforsvar.

Herefter lagde flere - herunder også San Franciscos tilsynsråd - massivt pres på Jenkins for at få videoen offentliggjort, hvilket nu er sket.

På videoen ser man Brown gå mod butikkens udgang med en pose i hånden. Her stopper vagten ham, skubber og slår ham, så han væltes ned på jorden. Han forsøger at flygte, og vagten holder ham fast i et greb bagfra, hvorefter Brown væltes ned på gulvet igen.

Herefter rejser Brown sig, tager posen i hånden, bakker ud gennem døren, imens det ligner, at han siger noget. Vagten trækker sin pistol og affyrer et skud.

Skarp kritik

Banko Brown, der var transkønnet og en 'spirende lokalorganisator', kendt for at hjælpe afroamerikanske transkønnede unge, havde ugerne op til sin død ikke haft noget sted at bo.

Ifølge The Guardian er drabet sket på et tidspunkt, hvor man i USA ser stigende vold mod hjemløse mennesker og 'en eskalerende undertrykkelse' af transpersoners rettigheder.

I distriktsadvokatens rapport står der, at Brown, som var ubevæbnet, ifølge sikkerhedsvagten havde truet med at stikke ham. I rapporten mener advokaten, at Brown gjorde et tyveri til et røveri, da han 'anvendte fysisk magt til at tage ejendele uden at betale', og at Brown bevægede sig hen mod vagten, før skuddet blev affyret.

Blandt andre Browns familie og venner har rettet kritik mod advokatens vurdering og har udtalt, at den manglende tiltale skaber en farlig præcedens.

John Hamasaki, der stillede op mod Brooke Jenkins i kampen om posten som distriktsanklager, kalder det 'uoverskueligt', at der ikke rejses tiltale. Han mener, at videoen viser sikkerhedsvagten eskalere situationen.

'Vi ser hele tiden sager, hvor nogen trækker en pistol og skyder. Du har ikke lov til at henrette nogen, når truslen er ovre, og det ser ud til at være det, der er sket. Det er ikke meningen, at det er det her, sikkerhedsvagter skal gøre. Og det bringer alle i fare, når de bruger overdreven magt i starten af et 'møde',' siger han.