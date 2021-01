Optøjer i København: Aldrig før set demonstranter så aggressive

Syv personer blev søndag varetægtsfængslet for at tage del de optøjer, der udviklede sig under en demonstration på Rådhuspladsen i København lørdag.

I Retten på Frederiksberg blev blandt andet fremstillet en 32-årig mand fra Skive, en 25-årig mand fra Hvidovre og en 27-årig mand fra Als. Fælles for de tre var, at de forklarede, at intentionen var at tage til en fredelig, lovlig demontration.

I stedet endte de blandt andet med - ligesom de øvrige fængslede - at blive sigtet for vold mod tjenestemand i funktion ved at have kastet ting mod politiet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Flere anholdt under demonstrationer

Forvekslet med en anden

- Jeg blev grebet af stemningen, forklarede den 32-årige blandt andet. Han erkendte og angrede at have kastet en øldåse, som ramte politiets mandskabsvogn. Politiet mener dog, at han kastede to dåser, og at den ene endte inde i selve politibilen. Det nægter han.

Manden fra Als er sigtet for at have skudt med bomberør efter politiet. Han nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at han havde stået ved siden af en person med et bomberør. Den 27-årige havde sagt til vedkommende, at han skulle lade være med at skyde mod politiet, men der var blot blevet svaret, at ’det skulle han ikke bestemme.’

To betjente har omvendt forklaret, at de så den 27-årige affyre adskillige skud med bomberøret, inden han bevægede sig hen over Rådhuspladsen. Ifølge politiet modsatte manden sig derefter anholdelse, samtidig med at en stor gruppe demonstranter smed genstande efter politiet og forsøgte at befri ham.

– Jeg har aldrig oplevet demonstranter så aggressive før, har den ene betjent forklaret under afhøring.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Jeg hjælper bare

Efter en diskussion med dommeren om, hvorvidt han havde ret til at se en underskrevet erklæring fra dronning Margrethe eller ej, indvilgede en 25-årig mand i at besvare spørgsmål. Han er sigtet for – men nægter sig skyldig i – at have kastet en cykel mod politiet. Cyklen, som han rigtignok kastede, blev smidt i jorden foran ham, lød forklaringen:

– Folk råber, at der skal laves en barrikade, og så hjælper jeg bare.

Anklageren ville vide, hvad der fik ham til at gøre det, når han var taget derind for at deltage i en fredelig demonstration.

– Det er, fordi jeg var fuld. Jeg har dummet mig. Jeg skulle aldrig være taget derind.

De i alt syv fængslede, som er i alderen 23 til 39 år, skal foreløbig sidde bag tremmer i 17 dage. En 17-årig teenager blev også fremstillet. Han blev dog løsladt, men er fortsat sigtet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Surströmming som våben

Sveriges formentlig mest stinkende ret skulle tilsyneladende bruges som våben under lørdagens demonstration.

I hvert fald beslaglagde politiet i forbindelse med optøjerne en dåse surströmming, hvor der var påklistret et kanonslag. 27 romerlys, 12 nødblus, 60 kanonslag og 62 kasser heksehyl var også blandt de konfiskerede effekter.

Det kom frem i Retten på Frederiksberg, hvor der lørdagen igennem blev holdt grundlovsforhør for de anholdte deltagere.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Massivt til stede

Det var gruppen Men in Black, som havde arrangeret en demonstration for ’Danmarks frihed'. Belært af en lignende demonstration 19. december, hvor deltagerne begik omfattende hærværk i hovedstaden, var politiet dog forberedt på, at der ville være uromagere.

– Vi var massivt til stede. En ting er at demonstrere, men når man vælger at bruge vold og udøve hærværk, så slår vi hårdt ned, siger vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz fra Københavns Politi.

Fra en talerstol på Rådhuspladsen blev demonstranterne da også opfordret til at sprede sig i København og 'smadre byen'. Optøjerne opstod, da politiet forsøgte at presse demonstranterne tilbage på Rådhuspladsen. I alt 18 personer blev anholdt. Otte af dem blev fremstillet i grundlovsforhør.

Også i Aalborg demonstrerede 'Men in Black' lørdag. Her deltog 50-65 personer, har Nordjyllands Politi oplyst. Her blev fem personer anholdt og sigtet for at overtræde fyrværkeriloven. Alle blev dog løsladt efter afhøring.