Optøjerne fortsætter: Over 600 anholdt

En optagelse, hvorpå en betjent skyder en 17-årig, der nægtede at adlyde ordrer, har sat Frankrig i flammer. Se episoden her

Frankrig er vendt på den anden ende, efter en bare 17-årig dreng tirsdag aften blev dræbt, da en politibetjent skød ham i hovedet, fordi drengen ikke stoppede, da han blev bragt til standsning.

Således har voldsomme protester for tredje nat i streg præget landet, hvor i alt 40.000 politibetjente er sat på gaden. Og nattens begivenheder har ifølge BBC fået den franske præsident, Emmanuel Macron, til at indkalde til et nyt krisemøde.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC og franske LeFigaro.

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

667 anholdt

Tidligt fredag morgen lyder en opdatering fra den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, ifølge Reuters, at i alt 667 mennesker er blevet anholdt i forbindelse med optøjerne på tværs af landet. En stor del af de anholdte er mellem 14 og 18 år.

BBC beskriver, hvordan det i Paris-bydelen Nanterre, hvor drabet fandt sted, flød med udbrændte biler, mens der på flere mure stod skrevet 'hævn for Nahel' (den dræbtes navn, red.).

De skriver også, at flere plyndringer har fundet sted i Paris, og at en Nike-butik er blevet smadret i løbet af natten.

I Montreuil har særligt unge mennesker bevæbnet med knipler begået omfattende hærværk mod en lang række butikker - blandt andet et apotek, en McDonald's-restaurant og hæveautomater.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Betjent undskylder

Natten til fredag kom det frem, at betjenten, der affyrede det dræbende skud, har undskyldt over for 17-årige Nahels familie.

Til det franske medie BFMTV udtalte betjentens advokat, Laurent-Franck Lienard, at betjenten var påvirket af sagen.

- De første ord, han sagde, var en undskyldning, og de sidste ord var en undskyldning til familien, siger advokaten.

- Han er knust. Han står ikke op om morgenen for at slå folk ihjel. Han ønskede ikke at dræbe ham, lød det.

Også den dræbte 17-åriges mor har udtalt sig. Til den franske tv-kanal France 5 har hun sagt, at hun ikke bebrejder politiet som helhed.

- Jeg bebrejder kun én person. Den, som tog livet fra min søn, sagde hun.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix