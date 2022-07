Otte års fængsel til kokainmellemmand

32-årig mand tilstår at have modtaget og videregivet 12 kilo kokain

En omfattende efterforskning af organiseret narkotikakriminalitet i både Danmark og i udlandet førte tirsdag eftermiddag til, at en 32-årig mand i byretten i København tilstod sin rolle i det kriminelle netværk og blev idømt otte års fængsel.

En tilståelse af at have smuglet 12 kilogram kokain koster således den 32-årige mand otte års fængsel. Det blev fastslået fast ved Københavns Byret, hvor den skyldige over for en dommer erkendte at have modtaget og videreoverdraget den store mængde narkotika i april 2020.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Der er tale om kilovis af kokain i sagen mod den 32-årige mand, som tirsdag blev idømt otte års fængsel. Privatfoto

Annonce:

Den 32-årige mand blev anholdt i sit hjem i Storkøbenhavn 30. maj i år og blev varetægtsfængslet senere samme dag.



Sagen mod ham er udsprunget af den større efterforskning, som er kendt under betegnelsen 'Operation Sixpence'. Her mener politiet at have optrevlet et organiseret narkotikanetværk med tråde til udlandet, herunder Spanien.

Annonce:

Anholdelser i Danmark og Spanien

Efterforskningen har indtil videre ført til flere anholdelser, blandt andet efter en større anholdelsesaktion i september 2021, hvor Særlig Efterforskning Øst – nu National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) - i samarbejde med spansk politi slog til på flere forskellige adresser i Danmark og Spanien og anholdt i alt 13 personer i Danmark og to i Spanien.



Tirsdagens dom på otte års fængsel til den 32-årige følger anklagemyndighedens påstand.



- Jeg er meget tilfreds med afgørelsen. Den 32-årige har jo valgt at tilstå kort tid efter sin anholdelse og varetægtsfængsling. Tilståelsen må siges at komme på baggrund af det gode og omfattende politiarbejde, som jo nok har gjort, at den nu dømte mand meget kort tid efter sin anholdelse kunne se skriften på væggen og derfor valgte at tilstå sin forbrydelse, siger anklager ved NSK, Jelena Hansen.