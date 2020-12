Otte års fængsel til top-rocker

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet: Det mangeårige og højt placerede Satudarah-medlem Athir Saadoun, 32 år, og hans medtiltalte Mathias Klithammer, 28, skal begge otte år bag tremmer for at have planlagt, forberedt og organiseret indførsel af en pakke med 6403,7 gram kokain fra Uruguay via Spanien og Tyskland til Danmark.

Det besluttede en dommer i Københavns Byret fredag eftermiddag.

De to mænd virkede umiddelbart fattede, mens afgørelsen blev læst op.

Athir Saadoun har i forbindelse med sagen nægtet sig skyldig, mens Mathias Klithammer under et tidligere retsmøde har forklaret, at han troede, der var tale om hash.

Ud over de to dømte var to andre mænd tiltalt i sagen. En 26-årig, som blev frifundet, idet dommeren lagde til grund, at han ikke 'vidste, hvad han havde gang i', samt den 31-årige David Weelejus, som blev idømt to år og ni måneders fængsel for ulovligt at have været i besiddelse af en Mauser-pistol med tilhørende ammunition.

Den hårde straf skyldes, at det ikke er første gang, Weelejus dømmes for ulovlig våbenbesiddelse.

Alle fire mænd fremstod velklædte og nærmest overskudsagtige, da de umiddelbart inden domsafsigelsen trådte ind i rettens sal 27. Flere af dem smilte og vinkede til kærester og andre pårørende, som var mødt op, men grundet corona-situationen måtte tage plads og lytte til afgørelsen i et venterum tilknyttet retssalen

DHL-pakke

Både Athir Saadoun og Mathias Klithammer blev fundet skyldige i – sammen med flere uidentificerede medgerningsmænd – i perioden 5.-24. oktober 2019 at have forsøgt at få godt 6,4 kilo kokain smuglet ind i landet.

Stoffet lå i en pakke, og planen var, at den med fragtfirmaet DHL skulle fragtes til Danmark fra Uruguay via Spanien og Tyskland.

Athir Saadoun befandt sig ifølge politiets efterforskning selv i Uruguay i oktober sidste år, hvor han forberedte transporten af kokainen. I den forbindelse var han løbende i kontakt med Mathias Klithammer, som var i Danmark og var tænkt som modtager af narkoen.

10. oktober rejste Saadoun så til Spanien, hvor han fortsatte arbejdet og opretholdt kontakten til Klithammer. Otte dage efter ankomsten til Spanien ankom DHL-pakken med kokain fra Uruguay.

Krypteret tjeneste

Kort efter rejste Klithammer til Spanien, hvor han sammen med Saadoun organiserede, hvordan pakken skulle fragtes videre til Danmark – igen med DHL.

20. oktober ankom Klithammer atter til Danmark, hvor han downloadede appen Signal, der er en krypteret beskedtjeneste. Herigennem modtog han et track and trace-nummer fra Saadoun og gav sig til at vente på kokainen.

Narkoen kom imidlertid aldrig til Danmark. Pakken blev opsnappet i Tyskland, hvor den blev gennemlyst, og kokainen identificeret. Dansk politi afhentede den og ombyttede kokainen med fyldstof.

Fire dage efter kom pakken med fyldstof til et autoværksted, hvor den blev transporteret til et andet værksted i et industrikvarter i Kastrup.

Jubel og klapsalver

Både Athir Saadoun og Mathias Klithammer udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen til landsretten.

Anklagerfuldmægtig Stephanie Dahl-Jensen var umiddelbart tilfreds med afgørelsen.

- Min påstand var ni års fængsel (til Athir Saadoun og Mathias Klithammer, red.). Det var meget tæt på. Så jeg er tilfreds med dommens resultat. Nu afventer jeg at læse retsbogen for at tage stilling til eventuel anke i forhold til de to andre (medtiltalte, red.), sagde Stephanie Dahl-Jensen til Ekstra Bladet efter retsmødet.

Også blandt den frifundne 26-åriges pårørende var der tilfredshed med fredagens afgørelse. Han blev modtaget med jubel og klapsalver, da han trådte ud af retsbygningen som en fri mand.