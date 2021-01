Otte frifundet for skuddrab

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Mandag aften blev det endelige punktum sat i sagen om et brutalt sammenstød mellem to grupperinger på Rungsted Strandvej i april 2019, hvor en ung mand mistede livet og flere kom alvorligt til skade.

Samtlige otte tiltalte blev frifundet da retten ikke kunne bevise, hvem der trykkede på aftrækkeren den skæbnessvangre aprilaften i 2019.

Store smil var at se overalt i retslokalet, da retsformanden endeligt frikendte samtlige otte tiltalte.

Det kom frem i retten, at tre ud af seks nævninge mente, at to af de otte tiltalte gjorde sig skyldige i både manddrab, forsøg på manddrab samt våbenbesiddelse af særlig farlig karakter. Det fandt resten af nævningene og de tre dommere dog ikke bevist, og de blev, sammen med de resterende seks tiltalte, ligeledes frifundet i samtlige anklager. Desuden blev de to, som har siddet varetægtsfængslet siden episoden, løsladt på stedet.

Alle otte personer har gennem hele retsprocessen været tavse, og det er blandt andet derfor at det ikke har været muligt at fastlægge, hvem der skød.

Flere personer blev iført politiets dna-dragter efter episoden i april 2019. Foto: Kenneth Meyer

Skuddrab og knivstikkeri

Ifølge politiet skete det voldsomme skuddrab i april 2019, da to grupperinger fra henholdsvis Nivå og Kokkedal tørnede sammen i et virvar af skyderi og knivstikkerier ved parkeringslommen på Rungsted Strandvej.

Ydermere havde den ene gruppering angiveligt brugt en bil til at torpedere den anden gruppe.

Hele episoden varede kun tre minutter, fra grupperingerne tørnede sammen, til en 20-årig person var skudt i hovedet, en såret af skud, en alvorligt såret efter en voldsom påkørsel, to biler havareret og adskillige personer forslået.