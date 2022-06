Otte kendt skyldige: Chris holdt fanget og afstraffet

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Otte mænd er kendt skyldige i en sag om langvarig frihedsberøvelse, grov vold og trusler mod offeret Chris, der blev holdt fanget fra 4. til 27. marts 2021 på to adresser på Fyn.

Det har et enigt nævningeting netop slået fast. De tiltalte reagerede ikke tydeligt på kendelsen.

I skyldkendelsen fremgår det, at Chris har forklaret detaljeret uden tendens til overdrivelse og troværdigt. Også om, hvorfor han løj over for politiet i starten, blandt andet fordi han ikke ønskede, at der skulle være en straffesag, og at de tiltalte skulle i fængsel, og først bagefter valgte at sige sandheden, da politiet viste ham videoer, hvor man kunne se, at han var holdt fanget.

Anklageren har tidligere afspillet tre korte videoklip fra Chris' fangenskab. Det ene videoklip har Ekstra Bladet tidligere vist med tilladelse fra Chris. Den ubehagelige optagelse kan ses her. Det florerede allerede kort tid efter, at Chris var blevet befriet.

Tilknyttet rockerklub

I skyldkendelsen lagde retten til grund, at alle de tiltalte var tilknyttet gruppen Mongrel Mob Riders, der forsøgte at etablere sig i Assens, og at der er fundet et regelsæt med 19 regler for klubbens daglige drift.

Under procedurerne argumenterede forsvarerne for, at anklageskriftet helt skulle forkastes, fordi det ikke levede op til kravene for et anklageskrift og satte spørgsmålstegn ved, om offeret reelt havde været frihedsberøvet. Det mente retten dog ikke, at der var belæg for.

Retten mener også, at der er ført bevis for, at Chris blandt andet er blevet slået med en kødhammer, et bat og lænket til en radiator med håndjern, ligesom de forsøgte at klippe hans lillefinger af med en grensaks, men at det mislykkedes, fordi den ikke virkede til det.

Afkrævet dummebøde

Under frihedsberøvelsen blev han afkrævet en dummebøde på mellem 100.000 og 150.000 kroner for at have optrådt illoyalt over for motorcykelklubben på Fyn, som både han og de tiltalte havde direkte eller indirekte tilknytning til.

I skyldkendelsen blev også nævnt billeder af det rum, som politiet fandt ham låst inde på, da de stormede huset. De beskrev det som et uhumsk rum, hvor vinduet var boltet fast, og hvor de fandt tre beholdere med urin.

Da de låste døren op til værelset, stod Chris helt hvid i ansigtet, helt tydeligt påvirket af situationen og med skader, der var helede. Der blev fundet 18 skader på ham.

Selvom de tiltalte ikke alle var til stede under hele frihedsberøvelsen, finder retten, at de alle deltog i og tilsluttede sig den langvarige frihedsberøvelse. To af de tiltalte var ifølge kendelsen alene bekendt med frihedsberøvelsen fra 6. marts og ikke fra 4. marts, hvor den begyndte.

De tiltalte har alle nægtet sig skyldige i frihedsberøvelsen. Kun tre af dem afgav forklaring om forholdet.

Der er nu en kort pause, før sagen går videre med gennemgang af de tiltaltes personlige forhold. Dommen ventes først senere.

