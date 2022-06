Otte mænd fængslet for drabsforsøg

Otte unge mænd fra det odenseanske bandemiljø blev onsdag varetægtsfængslet efter et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Odense, sigtet for drabsforsøg og grov vold.

Det oplyser forsvarsadvokat Mette Grith Stige, der repræsenterede tre af de sigtede, sent onsdag aften.

Ekstra Bladets udsendte oplevede ellers, at stemningen var god ved retsmødets start, hvor de mange mistænkte i alderen 17 til 25 år trods de alvorlige sigtelser havde overskud til både grin og hyggesnak.

Voldsomt knivstikkeri

Politiet mistænker mændene for at være ansvarlige for et overfald kl. 01.15 natten til onsdag i krydset mellem Vollsmose Allé og Kertemindevejen i Odense, hvor et mandligt offer blev påført 18 knivstik, mens endnu et offer blev påkørt med en Mazda, stukket to gange i armen og slået i hovedet.

De nægtede sig skyldige i anklagerne, men en enkelt erkendte vold mod det andet offer under et slagsmål.

De otte personer, der blev varetægtsfængslet, er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilknyttet grupperingen NBV, mens ofrene var tilknyttet rivalerne i 9hunna.

Trækker tråde til drab

Grupperingen 9hunna, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger, skal udtales 900 med fynsk accent, består hovedsageligt af bandefigurer med somaliske rødder og holder til i Vollsmose, mens NBV, holder til i området Korsløkkeparken ved Nyborgvej.

Det er også i de områder, at Fyns Politi fra onsdag kl. 14.00 har oprettet visitationszoner.

Drabsforsøget er ifølge kilder med indsigt i miljøet en hævnaktion, efter en 19-årig mand blev dræbt i februar på Nyborgvej.

