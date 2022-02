22-årige Mia Skadhauge Stevn er forsvundet på fjerde døgn. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og politiet frygter, at kvinden er blevet udsat for en forbrydelse

Klokken er et minut over seks om morgenen, da et overvågningskamera på natklubben Club Wolf på Jomfru Ane Gade fanger Mia Skadhauge Stevn.

Den 22-årige kvinde går gennem klubbens garderobe, hvor hun udveksler nogle få ord med to piger, der tilsyneladende venter på deres overtøj.

Så vender hun sig og går ud ad døren, hvor et kamera fanger hende køre hånden gennem håret, inden hun forsvinder ud af billedet. Otte minutter efter forsvinder hun sporløst.

Eftersøgningen af den 22-årige sygeplejerskestuderende er fortsat på sit højeste. Et andet overvågningskamera på Vesterbro - ikke langt fra natklubben i Jomfru Ane Gade - fanger Mia Skadhauge Stevn sætte sig ind i en mørk bil, som nu er politiets vigtigste spor i forsvindingssagen.

Bilen, som den 22-årige sætter sig ind i lidt over klokken 6 om morgenen. Foto: Politi

Onsdag morgen meldte Nordjyllands Politi ud, at man havde den information, man skulle bruge i jagten på den mørke bil.

'Vi har fået nok informationer ind vedrørende det eftersøgte køretøj, som vi arbejder videre med. Tak for jeres hjælp til efterforskningen i sagen,' skriver Nordjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Godt humør

Politiet arbejder ud fra en teori om, at den unge kvinde er blevet udsat for en forbrydelse. Ifølge politiet var Mia Skadhauge Stevn i godt humør, da hun forlod Jomfru Ane Gade efter byturen søndag morgen.

- Hun har været i byen med en veninde, der er taget hjem tidligere på aftenen. Der er ikke noget usædvanligt ved hendes tilstand, der ad den vej giver anledning til bekymring, har vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi tidligere sagt.

At den 22-årige dagen efter - i løbet af søndagen - ikke er til at komme i kontakt med, er til gengæld meget usædvanligt, fortalte vicepolitiinspektøren videre.

- Der er et godt forhold mellem hende og forældrene, og hun plejer altid at give lyd fra sig enten via sms eller telefonopkald. Det tror jeg, at vi alle kender som forældre, at når det afviger fra normalen, så bliver vi bekymrede.

Den unge kvinde er fanget på overvågningskamerar flere steder i festgaden i Aalborg. Politiet har sendt dette billede ud i forbindelse med efterlysningen. Foto: Politi

Politiet arbejder ud fra en formodning om, at den mørke bil kan være en pirattaxa.

I forbindelse med efterforskningen bliver politikredsen bistået af eksperter fra andre områder.

- Vi har indkaldt adskillige politifolk og erfarne efterforskere til at kortlægge sagen. Og vi er fortsat særdeles interesserede i at få identificeret den personbil, som Mia kørte væk i klokken 6.09 søndag morgen, siger Frank Olsen.

Gem jeres videoer

Han gentager samtidig opfordringen om, at borgerne i hele Aalborg Kommune skal sikre eventuelle videooptagelser, som de måtte have i deres bil, i deres hjem eller andre steder, fordi de optagelser kan være relevante for politiets efterforskningsarbejde, når det lykkes at få kortlagt den eftersøgte personbils nærmere færden.

Mia Skadhauge Stevn er ikke set siden natten til søndag. Foto: Nordjyllands Politi

Der er især tale om videomateriale, der er optaget i tidsrummet søndag 6. februar mellem klokken 3 og 10.

Samtidig kan unge mennesker, der har været i Jomfru Ane Gade natten mellem 5. og 6. februar 2022, have information af stor betydning for efterforskningen.

- Hvis der er nogle gæster i nattelivet, der har taget festbilleder især nede omkring enden af Jomfru Ane Gade og gaden Ved Stranden søndag morgen fra klokken 5 og frem til klokken 6, så er vi stadig særdeles interesserede i at se dem – de kan rumme informationer af væsentlig betydning for vores efterforskning, siger Frank Olsen.

