Otte personer anholdt efter vildt knivdrama

To mænd blev natten til onsdag stukket med kniv i Vollsmose. Den ene er alvorligt tilskadekommen

Otte personer blev natten til onsdag anholdt i forbindelse med et vildt drama i Vollsmose, hvor to personer blev stukket med kniv.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted i krydset mellem Vollsmose Allé og Kertemindevejen. Her påkørte en bil - tilsyneladende med vilje - en mand, som derefter blev overfaldet og stukket med kniv.

Han er lettere tilskadekommen, oplyser politiet.

En anden person blev også stukket med kniv, men er sluppet mindre heldigt fra overfaldet. Han er således indlagt med alvorlige skader.

Kan have relation til stenkast

Det vilde knivdrama kan have relation til en anden sag om et muligt stenkast Østre Ringvej mellem Niels Bohrs Alle og Nyborgvej, som Ekstra Bladet beskrev tidligere onsdag morgen.

Ifølge politiets oplysninger tyder alt nemlig på, at den bil, som kan være ramt af stenkast, efterfølgende var indblandet i knivstikkeriet.

Som følge af begge hændelser har politiet været massivt til stede i Vollsmose og ved Odense Universitetshospital hele natten, ligesom at de også afspærrede vejen, hvor det mulige stenkast skulle være sket, i en time onsdag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 1.15. De har på nuværende ingen yderligere oplysninger om sagen, slår de fast.