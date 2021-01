Otte ramt i masseskyderi i Florida

To teenagere og seks voksne er ramt i endnu et skyderi i Florida i USA, skriver lokale medier

Atter er USA ramt af et masseskyderi med flere ofre, rapporterer lokale medier i Florida. Der meldes om otte personer, der er ramt i en park i det nordlige Miami.

Det lokale medie local10.com fortæller, at efterforskningen stadig er i gang, mens Miami Herald rapporterer, at to teenagere og seks voksne er ramt som følge af, at to personer åbnede ild ind i en menneskemængde.

Skyderiet fandt sted ved 19-tiden søndag, da de formodede gerningsmænd ankom til parkområdet og uden varsel trak deres våben og begyndte at skyde. Det oplyser Angel Rodriguez fra Miami-Dade-politiet til reportere på stedet, skriver Miami Herald.

Ukendt motiv

Seks personer, oplyser Rodriguez, er i kritisk tilstand - heriblandt en 16-årig, som er fløjet med helikopter til hospitalet. De øvrige to ofre er i stabil tilstand, oplyser talspersonen.

- Dette er en meningsløs, afskyelig forbrydelse, siger Rodriguez ifølge Miami Herald. Han oplyser videre, at de to personer, der åbnede ild, flygtede til fods. Det er endnu for tidligt at gisne om motivet, siger Rodriguez.

Lederen af Miami-Dade Police Department, Alfredo Ramirez, skriver på Twitter, at der er tale om 'endnu en tragisk skudepisode med teenagere involveret. Denne type vold må stoppe. Vi må arbejde sammen.'

Opdateres …