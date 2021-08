Otte svenskere sigtet for at køre ræs på stranden

Søndag er otte svenske motorcyklister blevet sigtet for at lave ottetaller og køre ræs ved en strand på Fanø

Klokken 13.29 modtog politiet en anmeldelse om flere motorcykler, der kørte ræs og lavede ottetaller ved Rindby Strand på Fanø.

Her forventede politiet at finde en flok 'unge lømler', men da landbetjenten ankom, kunne han konstatere, at lømlerne var en gruppe svenskere i alderen 58 til 74 år.

Det fortæller Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi får landbetjenten ud, som får kontakt til otte personer. Det viser sig at være svenskere, der er på ferie, fortæller vagtchefen og fortsætter:

- Modsat hvad vi havde dannet os et billede af, så viser det sig at være mænd og kvinder i en moden alder.

Anmeldelsen kom fra en feriegæst på øen.

- En feriegæst er opmærksom på en flok motorcykler, der ligger og kører ræs. Hans vurdering er, at de har kørt op mod 80 kilometer i timen, fortæller Erik Lindholdt.

Vagtchefen oplyser desuden, at der ikke var fare for andre gæster på stranden, hvorfor de otte svenskere ikke er sigtet for vanvidsbilisme.

De kan i stedet se frem til at modtage en bøde med posten.