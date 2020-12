Otteårig pige bortført

En alvorlig sag om en mors bortførsel af sin otteårige datter trækker på anden dag veksler hos Københavns Vestegns Politi.

Det fortæller efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, som fortæller til Ekstra Bladet, at politiet frygter for pigens velbefindende.

Pigen har været forsvundet siden mandag, og Skovby fortæller uden at gå i detaljer, at politiet har bevis for, at det er pigens mor, som har hentet hende på pigens privatadresse på Bagsværdvej i Bagsværd. Her bor pigen med sin far, der har den fulde forældremyndighed.

- Vi er bekymrede for hende. En bortførsel er en alvorlig sag, og der er en årsag til, at moderen er blevet frataget forældremyndigheden, siger Charlotte Skovby til Ekstra Bladet.

Politiet formoder, at pigen nu er i sin mors varetægt, og at moderen vil forsøge at tage barnet med til Israel. Derfor er moderen nu mistænkt for børnebortførsel.

Marianne Chatarin Levy er mistænkt for at have bortført sin datter, og politiet efterlyser hjælp til at få hende lokaliseret. Politifoto

Charlotte Skovby fortæller, at det er politiets opfattelse, at de to enten opholder sig et sted i Danmark, eller at moderen måske sammen med datteren kan have fundet på at forlade landet i bil gennem Tyskland.

- Vi er lidt i tvivl om, hvor langt man i givet fald kan nå med de coronarestriktioner, der er i øjeblikket. Og om man vil blive holdt tilbage noget sted. Det er vi ved at finde ud af lige nu, siger Charlotte Skovby.

Politiet efterlyste første gang de to sent tirsdag aften, hvor flere medier - herunder Ekstra Bladet - bragte efterlysningen. Siden har politiet fået ti henvendelser fra offentligheden. Dog intet konkret.

- Men vi undersøger alle henvendelser.

Politiet oplyser videre, at der endnu ikke er udstedt en international arrestordre på kvinden. Men at det kan komme på tale i løbet af kort tid. Det vil i givet fald kræve et grundlovsforhør, hvor kvinden formelt og uden selv at være til stede vil blive sigtet for bortførsel.

Pigen Liana Rachel Larsen beskrives som 140-150 cm høj og almindelig af bygning.

'Hun har mellemlangt brunt hår, store brune øjne og taler dansk. Da hun forsvandt, var hun iført hvid trøje, sorte bukser med lyserøde striber langs benene og sorte kondisko med farvet logo,' står der i politiets beskrivelse.

Den 47-årige mor, Marianne Chatarin Levy, beskrives som 170 cm høj og almindelig af bygning. Hun har grønne øjne og langt sort hår.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan du ringe døgnet rundt på telefon 43861448.