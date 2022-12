Otteårig skabte kaos i dansk lufthavn

En medarbejder fra Roskilde Lufthavn slog alarm tirsdag formiddag, da vedkommende havde set en drone i luften over området.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Dronen var inde på sikkerhedsområdet i lufthavnen, og flyvningen var derfor ulovlig.

Politiet fandt frem til dronens ejer, som viste sig at være en otteårig dreng, der var i gang - uden at hans nærmeste var klar over det.

'Drengens pårørende blev vejledt om reglerne for droneflyvning', står der i døgnrapporten, og så var politiet videre.

Det er dog ikke første gang, at politiet har rykket ud til en drone-fadæse ved Roskilde Lufthavn.

I juli blev en 46-årig mand fra Fyn sigtet for at have fløjet sin drone ind i en sikkerhedsradius fra lufthavnsområdet, skrev sn.dk.

Det skyldes blandt andet, at droneflyvning i nærheden af en lufthavn kan udgøre en fare for andre fly.