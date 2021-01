Over 120 anholdt i nye protester mod Lukasjenko

Over 120 mennesker er blevet anholdt søndag i Hviderusland, hvor der igen har været protester mod præsident Aleksandr Lukasjenko og hans styre.

Det oplyser rettighedsgruppen Vjasna.

Videooptagelser fra hovedstaden Minsk viser mænd i sorte uniformer, der pågriber folk og sætter dem ind i minibusser.

En anden video viser et stort antal uniformerede mænd, der jagter folk hen over en snedækket plads. En person falder og bliver taget med.

Blandt de anholdte er en schweizisk tv-journalist, Luzia Tschirky. Hun var tilbageholdt i flere timer, inden hun blev løsladt, efter at den schweiziske ambassade var gået ind i sagen.

Den schweiziske tv-station SRF, hvor Tschirky arbejder, kritiserer anholdelsen i skarpe vendinger.

- Vi er oprørte over, at vores korrespondent er blevet anholdt på åben gade og uden grund, og vi fordømmer på det kraftigste denne handling fra de hviderussiske myndigheders side, siger udlandsredaktør Reto Gerber.

Hviderusland har befundet sig i en alvorlig politisk krise siden et omstridt valg i august sidste år.

De officielle resultater viser, at Lukasjenko blev genvalgt med 80 procent af stemmerne. Men det nægter oppositionen - og de fleste udenlandske iagttagere - at tro på.

Siden har der været ugentlige demonstrationer, som Lukasjenkos sikkerhedsstyrker har slået hårdt ned på.

Ud over oppositionstilhængere har myndighederne også optrådt hårdhændet over for journalister og fotografer. Udenlandske pressefolk er blevet alvorligt begrænset i at udføre deres arbejde.

Demonstranterne bruger et rødt og hvidt flag for at vise deres modstand mod styret.

Men søndag siger en talsperson for anklagemyndigheden i Hviderusland, at regeringen nu vil klassificere det som et ekstremistisk symbol. Det skriver nyhedsmediet tut.by.