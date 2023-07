Over 300 snuppet af politiet

Politiet har udskrevet bøder for 306.000 kroner

Over 300 cyklister havde svært at se forskel på rød og grøn.

Det konstaterede Københavns Politi, der stod klar på gaden i uge 27, skriver KøbenhavnLiv.

Politiet havde særligt fokus på trafikanter i vejkryds. Foruden de 306 cyklister, der hver modtog en bøde på 1000 kroner for at køre frem mod rødt, røg 21 bilister også i fælden.

- Det er simpelt: Kør af sted i ordentlig tid og følg reglerne. Det øger sandsynligheden for, at vi alle kommer trygt og sikkert frem, siger Henning Pedersen fra færdselsafdelingen i Københavns Politi til mediet.

Chok i trafikken

Politiet stod flere steder i hovedstaden og havde særligt fokus på trafikkryds med 'særligt mange trafikanter'.

Efter indsatsen lyder opfordringen fra ordensmagten, at man skal bruge to sekunder mere på at orientere sig og finde ud af, om lyskurven faktisk viser grønt, når den i virkeligheden er rødt.

På Twitter henviser Københavns Politi til en undersøgelse fra SikkerTrafik, der viser, at 37 af cyklisterne over hele landet har oplevet at blive overrasket i trafikken i løbet af det seneste år.

Forvirringen er opstået ved, at cyklister, fodgængere og bilister har lavet uventede manøvrer i trafikken.