Over 36 millioner kroner i bøder for salg af e-cigaretter

En større aktion målrettet ulovlige engangs e-cigaretter har givet pote for Sikkerhedsstyrelsen. 295 salgsprofiler lukket og bødeindstillinger for mere end 36 millioner kroner blev resultatet af indsatsen

Små, farverige og med sødtklingende navne som 'cotton candy ice' og 'strawberry ice cream' har ulovlige e-cigaretter vundet indpas og været tilgængelige med få klik.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan e-cigaretterne spredte sig blandt børn helt ned til 13-årsalderen og ikke krævede meget mere end få klik på sociale medier, før en køber kunne stå med produktet i hånden.

Siden lovede både politiet og fungerende sundhedsminister, Magnus Heunicke (S) at sætte ind over for det åbenlyse salg af de ulovlige e-cigaretter.

Salget af de ulovlige e-cigaretter har særligt været udbredt blandt børn og unge - men en målrettet aktion har til formål at komme salget til livs. Foto: Jan Sommer

Indsats giver pote

Nu oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, at en større aktion målrettet salg- og markedsføring af produkterne har givet pote.

- Forhandlerne er med til at skade børn og unge ved at sælge disse ulovlige nikotinholdige varer. De skal også vide, at det kan koste dem meget dyrt - måske endda deres levebrød.

- Vi indstiller til bøder på 10.000 kroner for hver eneste ulovlige smagsvariant, som vi finder i kiosker, butikker og på hjemmesider. Bødeindstillingen kan derfor hurtigt risikere at løbe op i sekscifrede tal, siger kontorchef Lone Brose fra Sikkerhedsstyrelsen.

I alt har styrelsen lukket 295 salgsprofiler på sociale medier og annoncer på 65 forskellige platforme.

Det har kastet i alt 56 politianmeldelser af sig, og bødeindstillingerne løber foreløbigt op i mere end 36 millioner kroner, oplyser de i pressemeddelelsen.

Annoncerne er blandt andet fundet på Den Blå Avis, Gul og Gratis og Trendsales, men er nu allesammen blevet pillet ned. Samtidig har hele 280 salgsprofiler på Snapchat, Instagram, TikTok og Facebook fået dødsstødet.

- Vi har virkelig sat nogle kræfter ind på tværs i styrelsen, og det giver pote.

- Vi håber, at den samlede indsats i alt betyder, at det bliver sværere for forhandlere af de ulovlige engangs-e-cigaretter at nå børn og unge med produkter, der er skadelige for deres sundhed og udvikling, lyder det fra Lone Brose.

