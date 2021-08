Over 50 år i fængsel: Kennedy-morder kan blive løsladt

Først blev han idømt dødsstraf, siden fængsel på livstid, og nu kan han måske snart leve resten af sine dage i friheden.

Californiens prøveløsladelsesnævn stemte fredag for at anbefale at prøveløslade 77-årige Sirhan Sirhan, der 5. juni 1968 skød og dræbte præsidentkandidaten Robert F. Kennedy med en revolver på klos hold på Ambassador Hotel i Los Angeles. Det skriver New York Times.

Det var 16. gang, Sirhan Sirhan sad foran nævnet og begærede sin prøveløsladelse. De første 15 gange havde en anklager mødt op og argumenteret for, at han skulle forblive i fængslet, men ikke den 16. gang, der viste sig at være lykkens gang for palæstinenseren.

18. juni 1997 fik Sirhan Sirhan endnu en gang afslag på prøveløsladelse. Det var hans 10. høring. Foto: Eric Paul Zamora/Ritzau Scanpix

Ikke endeligt prøveløsladt

Ved høringen, der foregik virtuelt på grund af coronapandemien, sagde Sirhan Sirhan, at han ikke huskede meget fra drabet, men at han tager ansvaret for gerningen.

- Jeg tager ansvar for at tage den med ind (revolveren, red.), og jeg tager ansvar for at affyre skuddene, sagde han til nævnet.

Det er nu op til Californiens guvernør, demokraten Gavin Newsom, at beslutte, om han vil give tilladelse til prøveløsladelse, såfremt behandlingen af anbefalingen går igennem.

En politibetjent fremviser den revolver, en 22-kaliber Iver Johnson Cadet, dagen efter drabet. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Opbakning fra sønner

Sirhan Sirhan har længe haft opbakning fra uventet kant.

Først besøgte den afdøde præsidentkandidats søn, Robert F. Kennedy Jr., sin fars morder i 2017, og i et brev til nævnet skrev han, at han mente, at det var på tide at løslade Sirhan Sirhan.

I fredags, hvor nævnet stemte for prøveløsladelsen, havde en anden af sønnerne, Douglas Kennedy, været til stede. Her henstillede han til nævnet, at Sirhan Sirhan skulle prøveløslades, hvis de ikke mente, at han udgjorde nogen trussel.

Sirhan Sirhan kom til USA fra Palæstina som 12-årig. I 1989 fortalte han fra fængslet, at han havde følt sig forrådt af Robert F. Kennedys pro-israelske udenrigspolitik. Foto: Anonym/Ritzau Scanpix

Drabet

Robert F. Kennedy, der var senator i New York og lillebror til den tidligere præsident John F. Kennedy, der blev likvideret mindre end fem år tidligere, havde netop holdt sin sejrstale efter at have vundet Demokraternes primærvalg i den amerikanske delstat Californien, da han slog genvej gennem hotellets køkken.

Sirhan Sirhan affyrede fire skud mod senatoren. Den ene skud ramte ham i hovedet, et skud ramte hans jakke og to skud ramte ham i ryggen.

I et tv-interview i 1989, som blev sendt fra fængslet, fortalte Sirhan Sirhan, at han havde dræbt Robert F. Kennedy, efter politikeren havde foreslået at sende 50 militærfly til Israel.

Robert F. Kennedy ved sejrstalen 5. juni 1968. Kort efter blev han skudt og dræbt i køkkenet på Ambassador Hotel.