Over 800 ofre for billedkatalog: 27-årig ventes at tilstå

Hundredvis af kvinder har mod deres vilje fået delt intime billeder i et online mappesystem.

En 27-årig mand fra Hillerød mistænkes for at have styret det omfattende katalog, og han ventes nu at tilstå at have krænket de flere end 800 ofre.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en tilståelsessag, som begynder den 16. marts i Retten i Hillerød.

Politiet har tidligere fortalt, at den sigtede er administrator af mappesystemet med de flere tusinde billeder. Han har formentlig fået tilsendt billederne fra andre eller selv fundet dem via internettet og sociale medier.

Derefter er de blevet lagt i mapper på digitale platforme, der har fungeret som en form for byttebørs, har politiet tidligere oplyst.

Ifølge retsmødebegæringen i sagen havde manden en mappe med over 800 navngivne undermapper, som kunne tilgås via en cloud-tjeneste, og de blev delt uden ofrenes tilladelse.

Det er uvist, hvor mange personer de er blevet delt til.

I mappesystemet var også angivet ofrenes navne, og hvor de boede.

Senioranklager Bente Schnack kan endnu ikke sige, hvilken straf hun går efter, men slår fast:

- Der er ingen tvivl om, at det er en fængselsstraf af en vis varighed.

Mandens forsvarer har ingen kommentarer til sagen.

Politiet har tidligere oplyst, at sagen oprindeligt blev anmeldt af Red Barnet.

Den 27-årige mands delinger foregik frem til 22. maj 2020, og omkring et år senere meldte politiet ud, at det ville sende breve ud til 887 borgere i hele landet, fordi deres private billeder var blevet delt.

Og ofrene i sagen ventes at kræve erstatning fra gerningsmanden.

Miriam Michaelsen er bistandsadvokat for en del af kvinderne, og hun vil nedlægge krav om tortgodtgørelse for en lang række af sine klienter.

Hvor meget hun vil kræve i erstatning, afhænger af karakter og omfang af det materiale, som de enkelte ofre har fået delt.

- Der er forskel på, om du har fået delt et undertøjsbillede, hvor man ikke kan se dit ansigt, eller om du har fået delt mere voldsomt og mere eksplicit materiale, siger Miriam Michaelsen.

Advokaten forklarer, at det for kvinderne har været meget grænseoverskridende at finde ud af, at deres billeder har været tilgængelige i et digitalt mappesystem, som har fungeret som en byttebørs.

Flere af ofrene er blevet kontaktet på sociale medier af fremmede mænd, som formodes at have set deres billeder.

- Det er meget voldsomt og ubehageligt for de forurettede at føle, at nogen tager kontrollen over deres krop og deres liv og uden deres samtykke bestemmer, hvor og hvordan privat materiale skal deles, siger Miriam Michaelsen.

Retten i Hillerød har afsat ni dage til at behandle sagen mod den 27-årige mand, der ikke har været varetægtsfængslet i sagen. Dommen ventes i juni.