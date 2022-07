Over en million kroner konfiskeret

To brødre og deres tre venner skal samlet 29 år i fængsel i en sag om narko og besiddelse af skydevåben.

Det oplyser anklager Mie Quast, efter at Retten i Næstved mandag har afsagt dom i sagen imod de fem mænd.

Hun er tilfreds med dommen, som udover de mange års fængsel også betød, at retten konfiskerede samlet over en million kroner i udbytte.

- Det er jeg meget tilfreds med. Også at retten har valgt at konfiskere udbytte fra dem alle sammen. Så det er en tilfredsstillende dom, vil jeg sige, lyder det fra anklageren.

Politiet har navngivet sagen Operation Split.

Den ene af brødrene, 33-årige Ahmed Mawed, står til den længste straf på ni års fængsel. Han er dømt for at have været i besiddelse af både hash og kokain til videresalg samt besiddelse af tre skydevåben på offentligt tilgængeligt sted.

Han udbad sig betænkningstid, og har derfor ikke besluttet, om han vil anke.

Hans lillebror Ibrahim Mawed får fem års fængsel. Han er fundet skyldig i at have været i besiddelse af et kilo kokain til videresalg og yderligere et kilo kokain, som blev fundet, da politiet ransagede en campingvogn.

Han er dog frifundet for andre tilfælde af at ville videresælge hash og kokain samt besiddelse af en række våben. Ibrahim Mawed vil frifindes helt og har anket sin dom til landsretten.

24-årige Miguel Stefan Dragojevic blev også straffet med fem års fængsel. Han er dømt for besiddelse af tre skydevåben samt for besiddelse og delvis videreoverdragelse af 300 gram kokain. Han udbad sig også betænkningstid.

Oliver Waldemar Gerster Effersøe, som er 21 år, blev idømt seks års fængsel. Han er fundet skyldig i besiddelse af to kilo kokain og ti kilo hash, som skulle sælges videre.

Han har erkendt at have været i besiddelse af et kilo kokain i alt. Han har derfor anket, i det han er dømt for mere, end det han erkender.

Rasmus Emil Jensen blev fundet skyldig i besiddelse af tre pistoler og 45 gram kokain, som han efterfølgende solgte videre. Han blev idømt fire års fængsel.

Lige som Ahmed Mawed og Miguel Stefan Dragojevic udbad han sig betænkningstid.

Alle fem blev fængslet efter dom, oplyser Mie Quast.