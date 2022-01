Overblik: Adskillige trafikuheld i hele landet

Mandag morgen skaber flere uheld kødannelse og forlænget rejsetid rundt om i landet.

Ekstra Bladet giver dig her et trafik-overblik:

Mellem Hornstrup og Hedensted:

I nordgående retning på E45 Motorvejen er der kø fra Vejle mod Horsens mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted efter et uheld.

Klokken 8.26 oplyser Dansk Trafikinfo, at oprydningsarbejdet er afsluttet, men at der fortsat er kødannelse på strækningen.

Storebæltsbroen:

På Storebæltsbroen var sporet mod Fyn helt spærret, efter at en lastbil væltede. Her er nu et spor farbart. Vindfølsomme køretøjer er dog forbudt at køre over broen på grund af vejret.

Mellem Kornerup og Roskilde Vest:

Tidligere på morgenen var der et trafikuheld på Holbækmotorvejen i retning mod København mellem rasteplads Kornerup S og afkørsel 14 Roskilde V.

Der er stadig lang kødannelse, der skal afvikles efter uheldet, og bilister kan forvente en forlænget rejsetid på op til 30 minutter.

Der forventes normal trafik efter myldretiden.

Til Ekstra Bladet oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, at ingen personer er kommet alvorligt til skade i uheldet.

Motorring 3:

På Motorring 3 sydgående før 21 Frederikssundsvej var to spor tidligere spærret efter et trafikuheld. P4 Trafik oplyser nu, at alle spor igen er farbare, og at redning er rykket til nødsporet. Der er lige nu kødannelse og forlænget rejsetid på omkring et kvarter.

Motorring 3 mandag morgen. Foto: Kenneth Meyer

Køge Bugt Motorvejen:

To spor er spærret efter et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning i Ishøj-udfletningen, oplyser P4 Trafik. Ifølge Vejdirektoratet er politi og redningsmandskab på stedet.

Aarhus:

Et harmonikasammenstød har ført til, at venstre vognbane er spærret mellem frakørsel 49 Aarhus Syd og 48 Aarhus Vest.

Ballerup:

En motorcykel og en bil har tidligt mandag morgen været involveret i et trafikuheld på Baltorvej i Ballerup. Det er endnu uvist, om der er tilskadekomne.

