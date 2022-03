Overfald filmet: 21-årig stukket med køkkenkniv

Bevæbnet med en køkkenkniv stak en mand fredag eftermiddag en 21-årig i nakken på gaden i Holstebro.

En del forbipasserende var vidne til episoden, som de over for politiet har karakteriseret som et slagsmål eller et overfald. Flere af dem har filmet optrinnet, oplyser anklager ved Midt- og Vestjyllands Poltii, Flemming Hother, til Ekstra Bladet.

- Den forurettede søger tilflugt i en kælder, efter han er blevet stukket, og den sigtede forsøger at komme ned til ham. Så kommer politiet og anholder ham, siger anklageren.

Offeret, der er 21 år gammel, blev stukket to gange med kniven. Han blev efterfølgende kørt til sygehuset for behandling og er uden for livsfare. Han forlod dog hospitalet, inden man nåede at lave en officiel undersøgelse af ham, og inden politiet nåede at afhøre ham. De ved dog, hvem han er.

Overfaldet fandt sted på Vestergade, og politiet fik anmeldelsen klokken 16.05. Det er forbipasserende, der har slået alarm.

Den 24-årige bliver lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drabsforsøg, subsidiært grov vold. Han har indtil videre ikke ønsket at tale med politiet.

Ifølge anklageren har offer og knivmand en relation til hinanden. Han kan dog ikke komme nærmere ind på hvilken.