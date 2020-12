Overfald i Rema 1000: To mænd skal i fængsel

To mænd på henholdsvis 19 og 20 år har tirsdag modtaget fængselsdomme for grov vold og knivstikkeri.

Overfaldet skete i Rema 1000 på H.P. Hansens Vej i Herning i sommer. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Den 19-årige har været varetægtsfængslet siden 12. juli. Han blev idømt ét års ubetinget fængsel og tildelt advarsel om udvisning fra Danmark.

Den 20-årige har været varetægtsfængslet siden 22. august og fik ligeledes en dom på ét års ubetinget fængsel.

En tredje personer, også en 20-årig mand, har været varetægtsfængslet i sagen, men han er nu blevet frifundet.

Begge de dømte modtog deres dom, der faldt tirsdag i retten i Herning.

'Jeg er godt tilfreds med, at de to blev dømt i fuldt omfang for de ting, de var tiltalt for. Nu vil vi i anklagemyndigheden vurdere, hvorvidt frifindelsen af den sidste og strafudmålingen for de to andre skal ankes', siger anklagerfuldmægtig Michelle Pedersen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.