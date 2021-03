Overfald på togstation: Fem sigtet for vold mod teenager

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En ventesal på Helsinge Station i Nordsjælland dannede lørdag ramme om et voldsomt overfald, da maskerede gerningsmænd overfaldt en 17-årig dreng.

Tirsdag aften har Nordsjællands Politi nu foretaget anholdelser i sagen, hvor teenageren blev overmandet af tæskeholdet, der var i stærkt overtal.

Politiet efterforsker overfald

I alt er fem personer i alderen 17-19 år anholdt i forbindelse med sagen. De fremstilles onsdag eftermiddag i et grundlovsforhør, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Konflikt mellem to grupper

Politiet arbejder ud fra den tese, at overfaldet er sket som led i en konflikt mellem to grupperinger.

- De seneste dages efterforskning har ledt os frem til flere personer, som vi mener har været involveret i overfaldet, og de fem personer er i den forbindelse blevet sigtet for grov vold. Det er vores formodning, at overfaldet er sket som led i en konflikt mellem to grupperinger i området, og vi kan derfor heller ikke udelukke, at der vil ske flere anholdelser i sagen, oplyser politidirektør Jens-Christian Bülow.

Årsagen til konflikten efterforskes fortsat, men Nordsjællands Politi arbejder ud fra en formodning om, at også overfaldet på en 20-årig mand, som mandag aften 22. marts fandt sted på en parkeringsplads ved Netto i Græsted, er relateret til de to grupperingers uoverensstemmelse.

- Vi er klar over, at det kan skabe utryghed blandt beboerne i området, når sådan en konflikt opstår. Derfor vil vi i den kommende tid øge vores tilstedeværelse i Helsinge og Græsted. I dag og de næste to dage kan borgerne også finde vores mobile politistation i de to byer. Jeg opfordrer til, at borgerne lægger vejen forbi til en snak, hvis de føler sig utrygge eller i øvrigt har lyst til at tale med politiet, slutter Jens-Christian Bülow.

Efterlyser vidner

I forbindelse med sager efterlyser politiet også vidner, der kunne have set eller observeret noget i forbindelse med de to hændelser.

Der er tale om lørdag 20. marts omkring klokken 16 i ventesalen på Helsinge Station og mandag den 22. marts omkring klokken 21.20 på parkeringspladsen ved Netto på Helsingevej i Græsted.

Har man viden kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.